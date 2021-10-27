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不因小案而不辦　社群網站流傳停車場阿嬤行竊警揪送辦

▲陳姓婦人被指控涉嫌在台南大學五妃停車場，翻機車坐墊跟凹槽處，並取走他人之物品，二分局循線將她傳喚到案，吃上竊盜官司。（圖／記者林悅翻攝）

▲陳姓婦人被指控涉嫌在台南大學五妃停車場，翻機車坐墊跟凹槽處，並取走他人之物品，二分局循線將她傳喚到案，吃上竊盜官司。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

社群網站Dcard「台南大學版」，10月19日有民眾PO文「提醒各位同學～五妃停車場有阿嬤在到處翻機車坐墊跟凹槽處（是真的會去扳座墊看你有沒有關！）也被我直接看到她從一台機車凹槽拿走白色的東西，我當下去制止她，她說她只是拿發票，然後就走掉了」，市警二分局傳喚陳姓婦人到案，依竊盜罪嫌送辦。

市警二分局指出，警方根據該貼文找到發文者胡女，並請至二分局南門派出所告發機車置物箱遭竊盜案件。二分局南門派出所所長周有謚立即至案發現場勘查，積極調閱監視器鎖定嫌疑人，並加強台南大學及其周邊停車場巡邏密度。警方於26日下午4時許，由南門所員警執行巡邏勤務時，盤查到發文者胡女所述特徵之人，即通知犯罪嫌疑人陳女到案說明，據陳女表示，她是做為資源回收所用，全案在當事人指證歷歷下，仍依竊盜罪嫌移送台南地檢署後續偵辦。

市警二分局分局長許坤田表示，防制竊盜、打擊犯罪是警察任務也是使命，維護校園安全及民眾生命財產安全更是責無旁貸，同時呼籲貴重物品應隨身攜帶，切勿短暫離開就將財物放置機車置物箱內，多一分防範，就能避免受害，並希望民眾能發揮守望相助精神，如有發現可疑人、事，立即撥打110，藉由民眾自我預防犯罪意識的提升，並朝『安全』、『安心』、『安康』三安願景戮力以赴，提供在地民眾安居樂業的環境。

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