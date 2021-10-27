保全成「年輕人夢幻職業」？　網揭2優勢：都臥虎藏龍

▲不少年輕人投入保全一職。（示意圖／非當事人／記者黃可昀攝）

記者陳怡靜／綜合報導

俗話說「行行出狀元」，不過社會普遍對保全職業存有刻板印象，總認為是上了年紀或退休人士從事的工作。有網友在PTT指出，這兩年來看到愈來愈多20多歲的年輕人投身保全，體格也不錯，「保全算是年輕人的夢幻職業嗎？」貼文一出，就有網友直呼，「保全都臥虎藏龍」。

本站曾報導《畢業哥沒工作「乾脆當保全」 家人嗆沒出息！神人曝月薪5萬：屌打》，一名網友在PTT以「愈多年輕人當保全」問卦，他指出過去大樓保全大多是50歲以上的阿伯，不過這兩年來發現「愈來愈多20多歲的年輕人來當，體格也不錯」。更讓他羨慕的是，時常看到住在大樓內的人妻穿著睡衣和他們聊天，忍不住發問，「保全算是年輕人的夢幻職業嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，不少網友直呼，「保全很不錯啊」、「工作輕鬆、時間多」、「遇到單身阿姨就能不想努力了」、「月薪35k當作業員要做的要死要活！27k當保全是不錯的選擇！」「去年我家樓下的夜班保全是東吳法律畢業的，他說夜班保全很適合他，也可以念書」，還有人透露，「保全都臥虎藏龍」、「樓下管理員阿伯會解線代（線性代數）」。

▲文章一出，引發網友熱議。（圖／翻攝自PTT）

不過也有人點破，「保全工時通常都很高」，並沒有想像中輕鬆，過去不少論壇也曾討論過保全有「工時過高」的問題，不僅一天工時長達12小時，且周休只有一日，「保全薪水靠時間堆出來的」。