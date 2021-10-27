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貨車過彎甩落一地稻穀　佛心警「護米」管制交通

▲▼大貨車過彎道甩落車上穀包，大量稻榖撒落路面。（圖／鳯林分局提供，下同）

▲▼大貨車過彎道甩落車上穀包，大量稻榖撒落路面。（圖／鳯林分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮鳳林台9線上26日下午一輛滿載稻榖的大貨車行經台9線264公里處，因轉彎不慎，造成車上大量穀包散落路面，警方獲報出動員警到場處理，員警發現稻榖散落一地十分不捨，心疼辛苦農民血汗化為烏有，立時聯繫聯結車阻擋稻榖遭輾碎，同時管制交通，直至晚間才處理完畢，也恢復南北交通。

▲▼大貨車過彎道甩落車上穀包，大量稻榖撒落路面。（圖／鳯林分局提供，下同）

花蓮鳳林警分局舞鶴派出所警員陳奕安，26日16時55分許，接獲民眾報案稱於台九線264K（舞鶴段）北上車道，有大量貨物散落車道嚴重影響交通安全，立即通報線上警力支援疏導，除舞鶴所副所長黃德文，瑞穗所副所長李建安也在接獲通報後即刻趕赴現場協助疏導交通。

員警到達現場後，發現一輛聯結車斜停在路旁，而道路一半北上車道已被散落的稻穀所佔滿，而車上還留有10餘包搖搖欲墜。員警迅速將南下車道劃分為雙向通道，確保現場車輛通行，並立即通知鄰近各所支援爆閃燈及三角錐警示駕駛人，以確保行車安全。

▲▼大貨車過彎道甩落車上穀包，大量稻榖撒落路面。（圖／鳯林分局提供，下同）

▲▼員警心疼農民辛苦，聯繫聯結車阻擋路面稻榖遭輾碎，並於現場管制交通。

員警不捨掉落地上的稻穀是農民辛苦耕種所換來，會遭來往車輛壓壞而血本無歸，立即於聯結車前、後方安全距離處擺放爆閃燈警示來車，並且立即通知公路段前來協助清理及花蓮警廣分台警告駕駛人經過該路段要小心駕駛，直至晚上19時45分才完全清理完畢，恢復雙向通車。

▲▼大貨車過彎道甩落車上穀包，大量稻榖撒落路面。（圖／鳯林分局提供，下同）

經員警瞭解，該聯結車駕駛係將剛採收的稻穀，從玉里出發前往桃園，每包均重達1公噸，車上共載有25包，行經該北上車道轉彎處，因轉彎的離心力導致用來固定稻穀的繩索斷裂，使得約一半的稻穀灑落路面。

鳳林分局長簡龍宏達呼籲，各型貨車上路前應再詳細檢查貨物有無捆綁穩妥，且繩索是否堪用，送貨途中應遵守道路交通標誌、標線、號誌指示行駛，尤其行經彎道應確實減速慢行，臨停停車應選擇適當處所，嚴禁占用機慢車道，確實遵守交通規則，以免發生不必要的意外事故。

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