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社會 社會焦點 保障人權

大貨車油壓尾門重壓！司機一聲慘叫...警民10人奮力抬起救人

▲員警和民眾10多人合力抬起重達百斤大貨車尾門。（圖／龜山警分局提供）

▲員警和民眾10多人合力抬起重達百斤大貨車尾門。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

46歲大貨車吳姓駕駛23日晚間23時許在桃園市龜山區萬壽路二段與茶磚路口加油站準備卸貨，發現升降尾門故障下車檢修時，尾門突然失去動力壓住吳男發出慘叫聲，經員警呼叫現場加油員、民眾10多人以洪荒之力撐起百斤重尾門，將吳民拖出來並送醫院治療，所幸沒有生命危險，只有胸、背、腳部受傷。

▲▼被尾門壓傷的大貨車司機經眾人抬起後驚險脫困。（圖／龜山警分局提供）

▲▼被尾門壓傷的大貨車司機經眾人抬起後驚險脫困。（圖／龜山警分局提供）

▲▼被尾門壓傷的大貨車司機經眾人抬起後驚險脫困。（圖／龜山警分局提供）

警方表示，昨日23時許龜山分局龜山派出所員警陳俊諺等人執行巡邏勤務簽巡簽萬壽路二段與茶磚路口加油站，發現一輛營業大貨車停於加油站內，吳姓司機在車後升降車尾門蹲下檢查車況時，突然電動升降尾門失去動力重壓司機在地並發出慘叫聲。

▲被救的吳男胸、背及腳受到壓傷。（圖／龜山警分局提供）

▲被救的吳男胸、背及腳受到壓傷。（圖／龜山警分局提供）

陳員見狀立即高聲呼叫現場加油站員工、路過民眾上前幫忙，以眾人之力撐住重達百斤之鐵製尾門避免繼續往下壓，造成駕駛窒息休克，立即以無線電通報線上同仁緊急支援，5分鐘內支援警力路人陸續趕到，眾人以蠻荒之力合力抬起百來公斤的鐵板尾門，將駕駛從下方拖出，吳姓駕駛尚有意識，但是面色蒼白全身無法動彈，再由救護車到場送往長庚醫院救治，所幸吳民胸部、背部、腳部擦挫傷、腫脹但是無生命危險，返回雲林家中休息。

龜山派出所副所長孫若倫表示，據助手稱當時升降機故障檢修可能是油壓漏油造成無沒動力往下壓，司機來不及走開被壓住，警員陳俊諺見意外發生，臨場應變請眾人合力幫助緊急救護，敏銳判斷及時挽救生命，值得所有同仁學習。

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