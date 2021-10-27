帶領德國16年！梅克爾正式卸任　總統盛讚：最偉大總理之一

▲ 梅克爾（左）從史坦麥爾手中接過解僱證書。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

德國總理梅克爾（Angela Merkel）26日正式卸任，近16年任期劃下句點。總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）親自遞交解雇證書，感謝她帶領德國度過艱難時期，包括川普時期美國政府、英國退歐及新冠疫情等重重難關，贏得全世界敬重。

梅克爾與其內閣官員26日於柏林貝爾維尤宮（Schloss Bellevue）出席卸任儀式，從史坦麥爾手中接過解雇證書，2005年11月22日以來的總理生涯正式宣告結束。

德媒《每日新聞》報導，史坦麥爾在儀式上表達對梅克爾內閣的尊敬與感謝之情，認為梅克爾應被視為「共和國歷史上最偉大的總理之一」，尤其最後4年任期面臨英國脫歐及新冠疫情，加上川普時期的美國政府漠視國際秩序及跨大西洋夥伴關係，都為政府帶來巨大挑戰。

史坦麥爾提到，梅克爾率領的政府在新冠病毒擴散下，盡全力對國家負責，而梅克爾任內16年間處理歐元危機、移民問題及新冠疫情，不僅為德國贏得歐洲及全世界的尊重及愛戴，更贏得國民信任，樹立德國在世界上和整個世代年輕人的形象。

卸任總理後，梅克爾離退休更近一步，但德國聯合政府談判複雜。有望組成新政府的3個政黨上周表示，預計12月初選出下任總理，代表梅克爾在那之前必須擔任臨時總理，直到繼任者宣誓就職為止。

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