臺中榮總嘉義分院長期照護大樓　智慧綠建築設計111年6月完工

▲臺中榮民總醫院嘉義分院長期照護大樓採智慧綠建築設計。（圖／嘉義榮民醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

臺中榮民總醫院嘉義分院長期照護大樓於日前舉行上樑典禮，臺中榮民總醫院葛光中副院長、嘉義分院李世強院長、醫護同仁代表及施工團隊出席活動。本工程預計111年6月完工，屆時嘉義分院長期照護的服務品質及量能將大幅提昇。

臺中榮總葛光中副院長表示，嘉義分院自籌興建經費6.92億元，來興建總樓地板面積達17336.05平方公尺，地上4層、地下1層的長照大樓，未來可提供住床274床，汽車停車位126席，啟用後將為嘉義地區長者打造一個守護健康的長照大樓。

嘉義分院李世強院長指出，在退輔會及臺中榮總的督促指導下，積極的規劃長照執行計畫，以期能在預防保健、活力老化、減緩失能上著力，並促進長者的健康福祉，提升長者生活品質。

嘉義分院為使大嘉義地區的長者也能享受高品質與高水準的長照服務，拉近城鄉之間的差距，以智慧建築與綠建築為目標，打造一個寬敞、明亮並兼具智能化及安全性的空間，為長者營造出家庭式的生活環境。

該工程去年6月動工，歷經16個月，期間遭遇多項挑戰，區域公共排水、疫情影響、物料上漲及缺工等等因素，透過多方的協調及協助，特別感謝嘉義市政府；目前長照大樓的結構體已聳立在眼前，充分表現出嘉義分院的效率與決心，未來將持續投入豐沛的「愛心、關懷」與「耐心、毅力」來提供全方位長期照護服務。