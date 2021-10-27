2800萬光年遠！發現銀河系外第一顆行星　體積比土星大

▲天文學家推測發現了第一顆銀河系外的行星。（圖／截自NASA官網）

實習記者徐敬璇／綜合報導

天文學家們可能探測到第一顆銀河系（Milky Way）外的行星，該行星距離地球2800萬光年，屬於巨大的螺旋星系（spiral galaxy），體積估計會比土星還大。

據美國商業雜誌Forbes報導，這顆可能的「系外行星」位於漩渦星系（Whirlpool Galaxy），又稱「M51」（Messier 51a），是距離地球2800萬光年的巨大螺旋星系，也是探索系外行星的新窗口。

據報導，研究人員透過美國航太總署（NASA）的「錢卓Ｘ射線天文台」（Chandra X-ray Observatory）檢測到Ｘ射線變暗，將一顆圍繞著中子星或黑洞運行的類太陽恆星，判定為系外新行星「M51」，並在《自然天文學》（Nature Astronomy）期刊刊登「X光凌日法」（X-ray transit）的研究論文。

研究領導人Rosanne Di Stefano表示，他們正試圖研究Ｘ射線波長，並從中開闢一個全新的世界領域，增加發現其他銀河的系外行星成為可能性。

據了解，目前天文學家已經發現了4000多顆「系外行星」，但它們都在距離地球約3000光年的太陽系內運轉。