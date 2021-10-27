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中華電信全民振興5倍購機放大最高9倍　加倍有感

▲▼中華電信5G振興購機優惠情境拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲中華電信推出110年全民振興購機優惠方案，申辦5G月繳1399元以上享購物金、百萬抽獎活動等好康優惠，讓消費者開心加倍有感。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

振興5倍券到手，還在想怎麼花最划算？中華電信推出「110年全民振興」購機優惠方案，多款Android 5G手機搭配精采5G月繳999元/1,199元、月繳1,399元（含）以上方案，購機即享折價1,000元～2,000元，5倍優惠最高成7倍；果粉如欲入手iPhone 13、iPhone 12系列手機，申辦精采5G月繳1,399元，享Apple購物金2,000元，申辦指定iPhone舊換新，再加碼折2,000元，等於可獲得最高4,000元，加上政府提供的5,000元優惠，振興5倍升級放大最高享9倍，再享指定好康；民眾優惠享不完又能振興經濟，中華電信「110年全民振興」購機優惠方案最實在，讓消費者開心雙贏最有感。

針對喜愛Android手機的消費者至中華電信申辦「110年全民振興」購機優惠方案，不僅能享受5G超快網速，5G手機最低只要0元帶回家。搭配精采5G月繳1,399元方案，Android 5G旗艦夯機Samsung Galaxy Z Flip 3 5G、Sony Xperia 5 III現折2,000元；另外，5G熱門手機包括SAMSUNG Galaxy A52s 5G 8G/256G、realme GT大師版 8G/256G、HTC U20 5G，申辦1,399元36個月租期方案，折價後通通0元；以月繳999元36個月租期方案，購買SONY Xperia 10 III 、OPPO Reno6 Z 8G/128G等5G手機，享折抵1,000元後，手機0元無痛到手。

▲▼中華電信5G振興購機優惠情境拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼中華電信110年全民振興方案，搭配精采5G月繳1399元以上，民眾購入Samsung Galaxy Z Flip 3折疊手機（上圖）可享現折2千元；搭配月繳999元，SONY Xperia 10 III（下圖）再折抵1,000元後，則可以0元入手。

▲▼中華電信5G振興購機優惠情境拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

果粉也別再為沒搭上iPhone 13換機首班車懊惱了，來中華電信申辦「110年全民振興」購機優惠方案，即能享受眾多好康值得等待！即日起購買iPhone 13、12系列手機並申辦精采5G月繳1399元（含）以上方案，提供Apple購物金2,000元、若搭配指定iPhone舊換新加碼再折2,000元，相當於再獲最高4,000元。持中國信託銀行信用卡獨享最高30期0利率，中華電信聯名卡卡友分期滿額再送Hami Point，及提供22家銀行信用卡刷卡24分期0利率，並同享精采5G方案應用服務優惠，申辦月繳999元以上，享Hami書城月讀包、Hami Video C@T網紅館首3個月、影劇館首2個月及導航王TM路況預測版首年皆免月租優惠。

中華電信即日起領先銷售AppleCare Services行動裝置保險服務，iPhone 13全系列選購安達奇機重現MAX、AIG保蘋安保險每月繳交最低288元起，擁有新機保護和Apple原廠保障。搭配指定資費第13~14個月起（租期24個月/30個月），即享果粉提前升級優惠，下一代iPhone新機推出後，客戶將舊機繳回續約換新機，免繳購機方案解約金，最高再享萬元購機折價。超值優惠，盡在中華電信。

▲▼中華電信5G振興購機優惠情境拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲消費者申辦iPhone 13、iPhone 12系列手機精采5G方案，月繳1,399元享Apple購物金2,000元，若搭配指定iPhone舊換新加碼再折2,000元。

跟上iPhone 13換機潮的用戶，只要搭配精采5G月繳1399元以上，並同享中華電信舉辦的「iPhone 13全系列新機五倍強大百萬加碼五連抽」活動，10月底前週週抽出包含iPhone 13 Pro/iPhone 13新機各1名、Apple Watch SE LTE 44mm各1名、HomePod mini 5名與Hami Point 6,995點購物金20名，霸氣出手寵i果粉，中獎名單已於網站公布，抽獎機會還有最後一週，想要再幸運擁有1支iPhone13新機，申辦手腳要快。

▲▼中華電信,110年全民振興,5倍券,iPhone 13,5G,抽獎。（圖／中華電信提供）

▲「iPhone 13全系列新機五倍強大百萬加碼五連抽」活動，至10月底前抽獎機會還有一週，有機會抽到iPhone13新機和Apple Watch等超值好禮，越早申辦，機會越高。照片為中華電信行動通信分公司胡學海副總經理抽出第一階段中獎名單。（圖／中華電信提供）

中華電信110年全民振興購機優惠方案超貼心，讓不須提供振興5倍券，即能以超值折扣省荷包，還有指定回饋金、抽獎好禮可拿，享受精采5G應用服務和中華電信獨霸全台的NO.1 5G網速，等於拿到新機的同時就立即實現智慧生活願望，振興日常超給力。更多方案優惠內容，請洽https://www.cht.com.tw/home/campaign/5gplan#tab_3

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關鍵字：

中華電信110年全民振興5倍券iPhone 135G抽獎

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