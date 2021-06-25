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防疫首選宅在家！中華電信Hami雲端遊戲百款大螢幕免費玩、FB挑戰Rap快嘴　耳機、音響好禮送

▲▼中華電信,Hami雲端遊戲,宅家play快嘴王Rap大賽,泱泱,免費,新冠肺炎。（圖／翻攝自Hami雲端遊戲官網、中華電信提供）

▲防疫在家擔心日子太無聊的民眾，可以申請中華電信「Hami雲端遊戲服務」，享一個月免費試玩優惠。（圖／翻攝自Hami雲端遊戲官網）

 消費中心／綜合報導

為了守住台灣疫情，宅在家已成為全民運動！中華電信以豐富的娛樂陣容與實質優惠挺全民居家防疫，「Hami雲端遊戲服務」繼去（2020）年8月正式上線後，廣受5G客戶好評；為提供宅在家的客戶享受螢幕更大、種類更多的暢快玩Game體驗，宣布Hami雲端遊戲服務擴大支援iOS Safari版和Windows PC介面，更一舉擴大遊戲陣容達近百款，不論透過筆電、桌電、平板及手機都能盡情暢玩，全面滿足玩家的多元需求。另外，中華電信行動學園粉絲團近期跟上饒舌風潮，舉辦「宅家play快嘴王Rap大賽」，揪民眾挑戰15秒Rap唸歌詞，一圓饒舌夢之外，還有機會得到Airpods 2、無線藍芽音響、五月天限量珍藏馬克杯等好禮，防疫期間宅家新鮮樂子玩不完。

▲▼中華電信,Hami雲端遊戲,宅家play快嘴王Rap大賽,泱泱,免費,新冠肺炎。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲全家人被疫情困在家裡，透過一起玩遊戲不但能打發時間，還能培養感情、創造有趣回憶。（圖／取自免費圖庫pexels）

中華電信Hami雲端遊戲提供近百款遊戲陣容，包括深受核心玩家喜愛的熱門冒險遊戲，如《荒野雙蛟龍：槍神》、《黑街聖徒III、IV、逃出地獄系列遊戲》、《王國降臨：救贖》等。Hami雲端遊戲支援手機等多種裝置，讓人隨時隨地想玩就玩；，此外，透過筆電、桌電及平板等大螢幕暢玩，遊戲畫面的豐富細節看得更清楚，彷彿置身遊戲場景，玩家大呼超過癮！

▲▼中華電信,Hami雲端遊戲,宅家play快嘴王Rap大賽,泱泱,免費,新冠肺炎。（圖／翻攝自Hami雲端遊戲官網、中華電信提供）

▲Hami雲端遊戲服務新增多款熱門冒險遊戲，如《黑街聖徒III、IV、逃出地獄系列遊戲》。（圖／翻攝自Hami雲端遊戲官網）

身為遊戲新手小白，看著百百款Hami雲端遊戲不知道哪個好玩、適合自己嗎？先跟風從最多人愛玩的下手就對了！依據Hami雲端遊戲數據顯示，最受中華電信玩家歡迎的是競速賽車遊戲，《WRC世界拉力錦標賽》、《F1一級方程式賽車 2018》、《F1巨星卡丁車》；還有最受兒童族群青睞的知名電影遊戲，像是《迪士尼無限世界2.0、3.0》、《Disney Pixar勇敢傳說》、《汽車總動員2》、《樂高星際大戰系列》等。不論是使用遊戲內建的虛擬遊戲手把或將任何裝置與無線遊戲手把配對，都能體驗頂級流暢的遊戲爽感，不需額外購買遊戲主機，大人小孩一起沉浸遊戲樂趣中就是這麼簡單。即日起至6月30日前，中華電信5G/4G客戶還能享一個月的免費體驗（原價299元）；另搭配年約包，每個月只需199元，購買Microsoft Xbox無線控制器即享優惠價990元（原價1,848元），多樣好康資訊上hamigame.emome.net即可查詢。

▲▼中華電信,Hami雲端遊戲,宅家play快嘴王Rap大賽,泱泱,免費,新冠肺炎。（圖／翻攝自Hami雲端遊戲官網、中華電信提供）

▲孩子們喜歡的迪士尼遊戲，像是《迪士尼無限世界2.0、3.0》、《Disney Pixar勇敢傳說》，在Hami雲端遊戲服務裡都找得到。

宅家好康不只如此，中華電信行動學園粉絲團也同步推出宅家休閒首選的網路活動，「宅家Play快嘴王RAP大賽」社群濾鏡活動，透過帥氣、有趣的濾鏡讓人外型一秒變嘻哈，快揪朋友一起挑戰15秒內Rap念出歌詞，上傳截圖/影片即有機會獲得五月天限量珍藏馬克杯、Airpods 2、無線藍芽音響等好禮。現在就跟著超人氣網紅「泱泱」親自示範的快嘴Rap影片，一起較勁看誰能獲得高分，讓大家不用出門聚會也能一起線上play。活動自即日起至7/9止，快上中華電信行動學園粉絲團挑戰誰是快嘴王！

▲▼中華電信,Hami雲端遊戲,宅家play快嘴王Rap大賽,泱泱,免費,新冠肺炎。（圖／中華電信提供）

▲人氣網紅泱泱也跟著挑戰的「宅家Play快嘴王RAP大賽」，只要參加並公開貼文、完成指定動作，就有機會拿到限量好禮。（圖／中華電信提供）

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