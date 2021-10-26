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社會 社會焦點 保障人權

桃園搶匪「焚車逃逸」！車主人在國外傻眼　警不排除集團犯案

▲▼桃園超商ATM遭「開槍狂51萬元」　嫌犯棄車直接燒了。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲歹徒搶51萬後，焚車逃逸。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者沈繼昌、陳羿妏／桃園報導

桃園市新屋區中山東路一家超商昨（25日）上午10時許傳出搶劫案，一名歹徒持槍行搶，一進店內就先開一槍示威，恐嚇正在進行換鈔作業的保全人員，當場搶走欲放入提款機內的51萬8000元現金，並駕車逃逸，隨後還放火燒毀作案車輛，人仍下落不明。據悉，作案車輛的車主目前人在國外，警方不排除是集團犯案，現正深入調查中。

這起事件發生於25日上午10時許，歹徒開車抵達超商後，趁保全準備換鈔時，拿出預藏的槍枝擊中錢箱，搶走補鈔匣內的51萬8000元後開車火速離開，隨後於新屋跟觀音交界、中華路旁邊的產業道路燒毀作案車輛，逃逸無蹤。

警方調閱監視器畫面，鎖定歹徒特徵為戴鴨舌帽、身穿黑衣的男性，並尋獲燒毀的車輛，經查該輛車並非贓車，車主人目前在國外。據悉，車主數月前因車輛故障，便把愛車停放在北市士林區路邊，並把車鑰匙交給車行友人，完全沒料到愛車竟會淪為犯案工具。

▲▼ 歹徒單手拖51萬現鈔畫面曝光。（圖／民眾提供）

▲ 歹徒單手拖51萬現鈔畫面曝光。（圖／民眾提供）

然而，歹徒選擇開車到偏僻地點且把車燒到僅剩骨架，以此滅證增加蒐證難度，目前警方根據犯案手法研判，歹徒並非初次犯案，亦不排除是集團犯案，現正深入追查中。

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