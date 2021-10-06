宜蘭傳藝新開「巧藝館」！全聯打造工藝國寶平台　支持本土工藝師





▲宜蘭傳藝園區全新開幕「巧藝館」，打造工藝國寶平台。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／宜蘭報導

宜蘭傳藝園區又有新亮點！由全聯善美的文化藝術基金會全新設立「巧藝館」，今（6）日在宜蘭傳藝園區盛大舉行開幕式，結合了官方、民間企業與工藝界三方力量，是專門為台灣傳統工藝設立的展示交流平台，支持本土藝師，共同守護台灣人的傳家寶。

位在宜蘭傳藝園區魯班街的巧藝館，打造支持本土藝師的「工藝國寶平台」，以「傳藝‧巧藝」為品牌，期望能成為公部門的推手、工藝師們的幫手，搭起與民眾對話的橋梁，讓更多民眾感受台灣傳統工藝的手作溫度與精巧技藝，進而能夠了解、甚至收藏人生中第一件藝術品，將美感融入生活之中。

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「巧藝館」如同一雙手，呵護國家優秀的工藝師，蒐羅其傑作，集結呈現在國人眼前，讓台灣頂尖工藝被收藏被珍惜，成為大眾生活的一部分，進一步成為珍愛的傳家寶，除展示外，後續更將邀請參展工藝師辦理講座、工作坊等活動，藉此推廣台灣傳統工藝的傳承與保存。

▲全聯善美的文化藝術基金會董事長林敏雄、文化部長李永得，共同揭幕巧藝館開幕。（圖／記者林育綾攝）

全聯善美的文化藝術基金會董事長林敏雄表示，全聯是本土的超市，希望能對社會有貢獻，2006年起陸續成立四個基金會，默默推動公益服務，在今年邁入第15週年；而在宜蘭傳藝園區透過基金會非營利的方式，將利潤全部投入園區，2019年新建「臨水劇場」，為表演藝術團隊提供優質劇場環境；相隔2年在2021年成立巧藝館，則是為傳統工藝師提供展示交流平台，「這是全聯基金會對推廣台灣傳統藝術的心意」。

文化部長李永得今也親臨開幕式揭幕，他誇讚全聯經營能力創造奇蹟，也相信全聯有辦法，將我國的工藝傳銷出去。更讚賞林敏雄董事長不僅有能力，也有心，光是疫情期間不能營業，林敏雄個人掏出9千萬支持宜蘭傳藝營運下去，這個有心不只是空口說白話，而是行動。期許全聯宜蘭傳藝將我國的工藝家帶到國外的展會，而台灣自己也匯聚能量，舉辦國際級的工藝展會，這是一個願景，全聯承諾，也拜託所有工藝家，一起完成這個夢。

▲宜蘭傳藝園區疫情期間不能營業，林敏雄董事長個人掏出9千萬支持宜蘭傳藝營運下去。（圖／記者林育綾攝）

在今「巧藝館」開幕儀式中，許多重要人物連袂出席，包括全聯善美的文化藝術基金會董事長林敏雄、文化部部長李永得、國立傳統藝術中心主任陳悅宜、文化部文化資產局副局長吳華宗、國立台灣工藝研究發展中心主任張仁吉，還有5位人間國寶陳萬能、施至輝、陳惠美、陳啟村、黃蘭葉，場面十分盛大。

▲宜蘭傳藝園區全新開幕「巧藝館」，打造工藝國寶平台。（圖／記者林育綾攝）



巧藝館開幕第一檔展覽「台灣頂尖工藝職人展-吉祥如意特展」，匯集我國當代重要工藝職人的經典作品，邀請10位「人間國寶」領銜，帶領台灣工藝的佼佼者們，提供他們在漆工藝、木竹工藝、纖維工藝、金屬工藝、陶藝等的經典作品及生活日用品，展現職人們神乎其技的工藝技法，搭配創意與巧思，製做出許多機器與科技無法取代的藝術品，可謂是集台灣傳統工藝多樣風貌之大成。而將主題定調為「吉祥如意」，則是希望在疫情趨緩後，祈祝「天佑台灣」，讓大家都能健康長壽、平安幸福。

巧藝館2樓「王清霜家族創作展-漆彩世家」特展，特別邀請「見證台灣漆工藝發展」的王清霜大師家族三代聯合展出，王家第二代王賢民也主動邀王清源、李麗卿兩位傳習計畫結業藝生共同參展。王賢民說，他們全家人都將兩位接班人視如親人，家族特展自然不能讓他們缺席，這樣的聯展從工藝傳習的角度來看更具意義。參觀民眾可從展覽中欣賞王氏家族透過熟稔精湛的漆工藝手法所創造出來的傳世經典，無論是變塗、蒔繪，鑲嵌、貼附，戧金、堆錦，無一不是精選佳作，令人目不暇給！