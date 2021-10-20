PO「幽靈國」惹禍！華視總經理遭檢討經營能力　公視將提檢討報告

▲立委林奕華質詢文化部長李永得，提出華視總經理莊豐嘉「幽靈國」言論不妥，也恐違反規定。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

華視總經理莊豐嘉國慶日在個人臉書PO文稱「為幽靈國慶生」引發撻伐，雖然他隨即刪文，但今（20）日立法院召開教育及文化委員會，現場立委也針對此事討論，認為其言論恐違反公廣集團規定，加上經營3年華視持續嚴重虧損，恐有不適任的爭議。最後立委要求文化部長，對於莊豐嘉是否違反公廣集團相關規定及經營能力，公視應啟動相關程序，一週內提出檢討報告。

今（20）日立法院召開教育及文化委員會，邀請文化部長李永得列席報告，並備質詢。而多位立委針對華視總經理莊豐嘉國慶日在個人臉書發文PO出「幽靈國」提出批評，由於華視隸屬公共廣播電視集團，因此其言論恐有違反公廣規定之爭議。

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立委林奕華就以「公共電視文化基金會節目製播原則」指出，內容明文規定，相關同仁需謹記其於網路或社群媒體發表的言論，足以代表公視基金會，不應影響公視基金會新聞節目及節目之公信力之專業性，「避免在公共議題、政治或爭議主題發表意見」；尤其主持及播報、採訪者，「不應於社群網站上顯示政治偏好」。

她更舉出華視新聞播報米其林必比登推介的片段，竟把台北大安區一間「巷子龍家常菜」餐廳，列為是「異國料理」，馬上引來大安區選民跟她投訴。該餐廳以浙江菜聞名，她表示，華視做新聞介紹美食「一定要這樣帶政治風向？」更說如果這是異國料理，那故宮的國寶也都是外國寶物，呼籲文化部華視應維持公共媒體公益性。

而立委萬美玲也指出，莊豐嘉總經理已經擔任該職務3年，但不僅沒有讓華視營運變更好，除了虧損更嚴重之外，還在做意識形態操弄，讓人質疑他的經營能力。

不過立委吳思瑤表示，對於要不要華視總經理，她持保留，因為憲法保障言論自由，不因職務而受限；另外雖然有委員對華視營運狀況有意見，不過華視面臨的是長期以來的結構狀況，若把虧損都怪罪在一個人的經營能力身上，不太公平。她認為，公廣集團有獨立性，若我們以政治力影響專業治理，並不公允。

▲李永得表示，自己並不同意他的言論，但是莊豐嘉是否違反規範，應由公共電視提出檢討報告。（圖／記者屠惠剛攝）

文化部長李永得則表示，自己並不同意他的言論，但是莊豐嘉是否違反規範，應請公共電視提出檢討報告，而不是由我們立法院或文化部直接來定罪。

最後立委修正臨時提議案，對於莊豐嘉是否違反公廣集團相關規定及經營能力，要求公視啟動相關程序，一週內提出檢討報告。