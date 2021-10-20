「好市多神物漲價」品質變差轟退坑！小資妹驚曝：超商比較便宜

▲科克蘭衛生紙漲到335元！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

本站報導《好市多「神物殞落」！她以為錯覺 2千苦主氣退坑：漲價又偷工減料》，日前網友才抱怨，衛生紙除了變薄，還更容易起屑，因此掀起一波退坑潮。如今另一名網友驚呼，該衛生紙漲價了，從319漲到335元，讓其他網友搖頭直呼「物價上漲我還能接受，品質下降卻無法認同！」

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，昨（19）日去逛好市多賣場，來到熟悉衛生紙專區，一看價格卻驚覺不對勁，「不知道什麼時候開始，好市多自由品牌衛生紙漲價了，之前記得是319元，年初還曾短暫降價309元！」

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文章曝光後，底下網友一片哀號，完全不知漲價消息，「上星期還319元」、「可是我上禮拜五買319耶，高雄中華店」、「10/7買還是319元耶」、「還以為會一直維持$319，沒想到這麼快已成往事了」。

另有網友也抱怨，衛生紙變薄又變貴，「全世界的物價，已經回不去了，記得好市多這款衛生紙剛出來時，一條是289元，而且感覺當時的品質好像比較好，一直慢慢的在漲價，到現在的是一條是335元！而且紙張也變薄了」、「從一開始的不掉屑超好用，到現在掉屑成這樣子，還漲價，319就覺得就是極限了，那我去買家樂福三層的就好了，現在要認真考慮明年的續約」。

▲網友反映，三層衛生紙變薄了！（圖／記者劉維榛攝）



不過留言串中，有網友則認為大驚小怪，「平均一包漲不到一元！這很重要嗎」、「別這樣啦！才差16塊，這樣也要抱怨」、「什麼都漲，衛生紙漲很正常吧」、「正常吧！漲個一成而已，很合理，原物料漲很久了」。

對此，一名小資女分享省錢大絕，表示超商買該牌衛生紙，搭配五倍券折扣，2串價格為579元，「今天才去全家買2串，用全家點數買，一包折60，買2包在用全家5倍卷的折價卷，再折100，算下來比好市多便宜喔」。

▼超商買科克蘭衛生紙，一串不到300元！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

