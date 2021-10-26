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只有今天！達美樂快閃優惠現省150　3款巧達大披薩229元

▲▼達美樂星期二快閃特惠。（圖／達美樂）

▲達美樂星期二快閃特惠，3種口味大披薩特價229元，現省150元。（圖／達美樂）

記者林育綾／綜合報導

達美樂「Super星期二」限時快閃特惠又來了！今（26）日推出許多消費者喜愛的黃金巧達系列口味，包括「黃金巧達超級豪華、黃金巧達超級墨西哥、黃金巧達夏威夷」3種，大披薩一個原價379元，今只要229元，等於現省150元，限時限量只有一天，售完為止。

達美樂黃金巧達系列披薩，採用3款香濃起司，使用莫札瑞拉起司絲、巧達起司及莫札瑞拉起司條，高溫烘烤，交疊出風味濃郁的層次，每一口都能享用到高品質、熱呼呼的三重起司美味。週二限定的特惠披薩，消費者可至達美樂官網或APP訂購，需至門市外帶，每家門市限量販售，售完為止。

除此之外，透過達美樂官網或APP訂購，單次消費滿399元，可再享網路訂購好禮四選一（香酥千層棒、香蒜巴掌麵包、玉米濃湯以及1.25公升可樂）。業者也同步歡迎消費者加入達美樂會員，每次消費金額將可累積紅利，於下次訂購時免費兌換副食或折抵現金。

▲必勝客彩虹愛心比薩超吸睛。（圖／業者提供）
 
而人氣速食品牌必勝客，為了迎接10月彩虹驕傲月，打造最新彩虹愛心「有愛必勝比薩」，以經典美式臘腸搭配莫札瑞拉起司製成，並打造成愛心造型搭配彩虹餅皮，不僅有超浪漫心型造型，餅皮部分更以彩色呈現，開盒還有超Q彩虹比薩支撐架，吸睛度十足，即日起限時開放預購，每門市還只買20個，10月26日至11月1日開放取餐。

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