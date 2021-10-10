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鋪滿了罪惡黃金豬排！全新暗黑「蒜香黑咖哩豬排比薩」限量開吃

▲▼必勝客推蒜香黑咖哩豬排比薩。（圖／業者提供）

▲必勝客推蒜香黑咖哩豬排比薩。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

新口味開吃了！總是每每挑戰比薩控極限的人氣速食品牌「必勝客」，再度驚喜推出全新濃郁系「蒜香黑咖哩豬排比薩」，選用黑蒜頭咖哩醬搭配外酥內嫩的香酥金黃豬排，還放了起司片，並結合全新黑芝心餅皮，光是視覺效果就罪惡爆表，即日起限量開賣。

▲▼必勝客推蒜香黑咖哩豬排比薩。（圖／業者提供）

▲餅皮是全新熔岩黑芝心餅皮。

迎接萬聖節，必勝客打造最新暗黑「蒜香黑咖哩豬排比薩」，這次特意選用雲林產黑蒜頭做成蒜味咖哩醬基底，接著放上一塊塊香酥金黃豬排，結合綿密洋芋泥，並撒上蔥花、鋪上起司片，每一口都能吃到濃郁滋味，尤其餅皮部分還搭配全新熔岩黑芝心餅皮，將人氣香濃芝心加入天然竹炭染色，應景到不行，即日起全門市限量開吃，提醒其餘比薩口味也可以換成黑芝心餅皮。

▲▼繼光香香雞推冷凍「香香鹹酥雞」。（圖／繼光香香雞提供）

▲繼光香香雞推冷凍「香香鹹酥雞」。

另，繼光香香雞近日也推出全新「香香鹹酥雞經典蒜味 」冷凍包，將人氣香香炸雞變身罪惡鹹酥雞，嚴選國產無骨雞肉製成酥脆多汁炸雞，搭配特調蒜味配方將蒜香再升級，鹹酥雞上桌後還可灑上獨家蒜香胡椒粉包，蒜味十足的滋味讓人忍不住一口接一口，尤其免解凍就可放進氣炸鍋、烤箱進行料理，也可使用油炸方式，口味可都有稍微不同，即日起於全聯獨家開賣。

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