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史上最台！肯德基X台酒推出「花雕紙包雞」　再抽1個月份花雕雞麵

▲▼肯德基與台酒跨界合作，推出期間限定超台新品「肯德基台酒花雕紙包雞」。（圖／記者林育綾攝）

▲肯德基與台酒跨界合作，推出期間限定超台新品「肯德基台酒花雕紙包雞」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

肯德基推出「超台」新品！看好入秋天氣轉涼適合微食補，特別與台酒跨界合作，推出期間限定新品「肯德基台酒花雕紙包雞」，將台酒陳年花雕封烤入肯德基紙包雞，內有中藥材加上花雕酒香濃郁四溢，10月26日～12月6日全台限時開賣；期間購買指定套餐，還有機會抽中1個月份「台酒花雕雞麵」！

▲▼肯德基與台酒跨界合作，推出期間限定超台新品「肯德基台酒花雕紙包雞」。（圖／記者林育綾攝）

▲肯德基紙包雞以往多以異國風味為主，這次與「台酒」跨界合作，打造台式風味暖心聯名新品「肯德基台酒花雕紙包雞」。（圖／記者林育綾攝）

肯德基紙包雞以往多以異國風味為主，這次與「台酒」跨界合作，打造台式風味暖心聯名新品「肯德基台酒花雕紙包雞」。其中「紙包雞」是肯德基採用獨家的封烤技術，以210˚C溫控蒸烤並行，藉由密封住的鋁箔紙包裹循環的蒸氣，保留鮮嫩雞汁與食材原味，也因此台酒經典的陳年甕藏花雕酒香味，更能夠被完整封留，只要一打開，就能立刻感受到濃郁的花雕酒香撲鼻。

▲▼肯德基與台酒跨界合作，推出期間限定超台新品「肯德基台酒花雕紙包雞」。（圖／記者林育綾攝）

▲除有了南薑、甘草、薑、當歸、川芎、枸杞等中式藥材，特別添加台酒經典花雕。（圖／記者林育綾攝）

除有了南薑、甘草、薑、當歸、川芎、枸杞等中式藥材，特別添加台酒經典花雕，細細熬煮成花雕醬後，保留濃郁四溢的花雕酒香，結合鮮嫩入味的雞腿肉、杏鮑菇，當鮮嫩多汁的雞肉與花雕酒香結合，帶給消費者滿滿的食補溫潤與療癒。

▲▼肯德基與台酒跨界合作，推出期間限定超台新品「肯德基台酒花雕紙包雞」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼鮮嫩多汁的雞肉與花雕酒香結合，帶給消費者滿滿的食補溫潤與療癒。（圖／記者林育綾攝）

▲▼肯德基與台酒跨界合作，推出期間限定超台新品「肯德基台酒花雕紙包雞」。（圖／記者林育綾攝）

「肯德基台酒花雕紙包雞」自10月26日起至12月6日在全台肯德基限時販售，單點售價每份122元，個人套餐（含台酒花雕紙包雞一份、雞汁風味飯一份、中杯可樂一杯）售價155元。凡購買「台酒花雕紙包雞」指定限定套餐，包括XL套餐、雙人餐、雙拼餐、同樂餐及派對餐，憑購買發票明細至肯德基官方粉絲團留言參加抽獎，還有機會將「1個月份台酒花雕雞麵」帶回家。

▲摩斯漢堡近期新品「御品白燒鰻珍珠堡」、「特上牛排珍珠堡」，夾入整片超厚鰻魚、牛排。（圖／記者林育綾攝）

另外摩斯漢堡近來也推出新品「御品白燒鰻珍珠堡」、「特上牛排珍珠堡」，其中「御品白燒鰻珍珠堡」精選台灣優質鰻魚，以直火烘烤的白燒工法，凸顯肉質本身的鮮甜及香氣，搭配清爽白蘿蔔、蛋絲，以及用獺祭甘酒特調而成的蒲燒醬料，再撒上些許山椒粉提味，品嚐高質感日式料理的細緻風味。

而「特上牛排珍珠堡」嚴選原塊牛排雙片交疊，以櫻桃蘿蔔、櫛瓜、栗南瓜等豐富蔬菜，增添口感及甘甜風味，搭配兩種以獺祭甘酒精心特調而成的醬料提升層次，香氣濃郁、入口滿足。

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