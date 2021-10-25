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「香菜啤酒」敢喝嗎？萬聖節超市推搞怪暗黑系零食　懶人包一次看

▲▼JASONS超市萬聖節大推賣萌系、搞怪系零食及調酒。（圖／業者提供）

▲異國零食集散地JASONS超市，在萬聖節大推賣萌系、搞怪系零食及調酒。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

為迎接萬聖節，各大超市也紛紛推出搞怪商品、優惠活動，其中JASONS推薦多款賣萌系、暗黑萌系異國零食；而大人也有搞怪調酒，像是以紅酒為基底的補血站、屍人骨頭、香菜啤酒，都在此波主打，同步也與Foodpanda合作，輸入「J個好」優惠碼，消費滿700元就享7折優惠。

● JASONS 搞怪系零食、調酒

JASONS以異國零食集散地聞名，此次一口氣推出多款「賣萌系」零食，包含不二家公仔棒棒糖及大千層派、嚕嚕米造型餅乾、彼得兔節慶糖果盒、蠟筆小新玉米餅、皮克斯及迪士尼卡通驚喜蛋；另還有「暗黑萌系」零食，像是眼珠及骷髏的巧克力、鬼手糖果袋、南瓜臉棉花糖等，給喜歡搞怪的孩子王。

▲▼JASONS超市萬聖節大推賣萌系、搞怪系零食及調酒。（圖／業者提供）

▲▼JASONS超市萬聖節大推賣萌系、搞怪系零食。（圖／業者提供）

▲▼JASONS超市萬聖節大推賣萌系、搞怪系零食及調酒。（圖／業者提供）

大人也有搞怪系萬聖調酒，業者特別推薦「屍人骨頭咖啡萊姆酒」、「西班牙刺波香甜酒草莓奶」，包裝又鬧又可愛的，其他還有補血站調酒，以紅酒搭上蜂蜜、柳橙、檸檬；另外還有平常比較少喝到的「小黃瓜伏特加」、「香菜啤酒」也入列，讓消費者在獨特節日和親人、好友一起嘗鮮。（＊ETtoday新聞雲提醒您：未成年請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。）

▲▼JASONS超市萬聖節大推賣萌系、搞怪系零食及調酒。（圖／業者提供）

▲大人也有搞怪系萬聖調酒，特別推薦「屍人骨頭咖啡萊姆酒」、「西班牙刺波香甜酒草莓奶」。（圖／業者提供）

▲▼JASONS超市萬聖節主打「香菜啤酒」。（圖／業者提供）

▲JASONS超市萬聖節主打「香菜啤酒」。（圖／業者提供）

此外，10月30日至31日萬聖節的周末，只要小朋友變裝，到店家搗蛋就送小禮；如想要將商品直送家中，同步也與Foodpanda合作，輸入「J個好」優惠碼，消費滿700元可享7折優惠。

●City’superr 獨家萬聖節限定南瓜巧克力

▲City’super獨家引進ROYCE’萬聖限定巧克力。（圖／City’super提供）

City’super首度引進全新3款萬聖節限定、秋季限定新品，包括「萬聖節禮物桶」、「萬聖節快樂精選禮盒」以及秋日限定「榛果杏仁生巧克力」。凡購買萬聖節系列商品，即送限定紙袋。

其中首次在台灣開賣的「萬聖節禮物桶」內有多達62樣限定款巧克力，每個巧克力都有萬聖氛圍的限定包裝，內含多款不同口味的萬聖節限量巧克力，且皆有獨立包裝，包括榛果、草莓、牛奶可可及檸檬R字型巧克力，甚至應景的「南瓜口味」巧克力威化。

另像是有15種巧克力、共43枚的「萬聖節快樂精選禮盒」，以俏皮可愛的滿版南瓜笑臉。搭配小黑貓、小鬼等趣味插圖，加上歡樂橘色調性，讓禮盒包裝更添趣味。甚至還有專為萬聖節設計的南瓜笑臉造型餅乾，可滿足巧克力控的不同口味。 

● 全聯萬聖節新品

▲▼全聯首度與天然潔品「橘子工坊」合作，推出「We Sweet X橘子工坊萬聖狂歡派對」聯名甜點。（圖／全聯提供）

全聯首度與天然潔品「橘子工坊」合作，即日起至10/28推出「We Sweet X橘子工坊萬聖狂歡派對」6款橘子系甜點，堪稱最狂跨界聯名。6款新品售價百元有找，不只能聞到橘子芳香，還可吃得到果肉，包括「八腳怪橘乳酪塔」、「魔晶橘瓣蛋糕」、「嚇破膽蜜橘泡芙」、「詭橘怪蛋糕」、「搗蛋鬼蜜橘大福」、「腦漿橘凍布丁」。

此外全聯阪急麵包今年更首度於萬聖節期間10/1~10/28推出趣味造型「萌鬼麵包」，4款新品包括木乃伊巧克力、南瓜核桃、菠蘿怪物等。另外，OFF COFFEE搭配萬聖節推出限定杯套，明亮的橘色風格，有著戴上南瓜帽的俏皮福利熊攜手穿著萬盛裝扮的水果福利探險隊，陪消費者開心過節。

▲全聯阪急麵包首次於萬聖節期間推出「萌鬼麵包」。（圖／業者提供）

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