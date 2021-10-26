整桶全是腿！速食店「美式炸雞桶」推2罪惡新口味　限時3天85折吃

▲繼光香香雞最新「美式就醬沾炸雞桶」開吃。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

咖哩口味不過癮！人氣連鎖炸雞品牌「繼光香香雞」的「美式炸雞」又有新口味了，這次不僅整桶都是腿，更祭出2款全新沾醬「經典美式辣醬」及「BBQ燒烤醬」，一次滿足重口味者，10月27日起全門市登場，且開賣首3天還有85折吃整桶炸雞優惠。另，肯德基近日也找來台酒打造最新聯名「花雕紙包雞」，即日起就能吃到。

▲▼一共提供2種美式沾醬選擇。



繼光香香雞最新「美式就醬沾炸雞桶」來了，整桶6塊炸雞全是腿，特地選用鮮嫩雞腿肉，並以獨家醃料結合美式咔啦脆皮，口感多汁鹹香，讓人忍不住一口接一口，並強勢推出2款美式沾醬選擇，其中，「經典美式辣醬」是拉差醬與多種辛香料特製而成，香辣滋味開胃又過癮，而「BBQ燒烤醬」則是洋蔥、蒜末與威士忌乾燒至焦香後再結合蜂蜜、黑胡椒等多種醬料熬煮而成，不吃辣者絕對愛，10月27日起全門市開吃。

而為慶祝新品開賣，10月27日至29日也推限時3天早鳥優惠，只要85折就能爽吃整桶美式炸雞，提醒須致電預定並於訂購當日取貨。

▲「肯德基X台酒」跨界推出限定「花雕紙包雞」。（圖／記者林育綾攝）

另，肯德基近日也找來台酒跨界合作打造全新台式「花雕紙包雞」，將台酒陳年花雕封烤入紙包雞當中，飄出濃郁酒香，裡頭使用了南薑、甘草、薑、當歸、川芎、枸杞等中式藥材結合台酒經典花雕，並熬煮成花雕醬，搭配鮮嫩入味的雞腿肉、杏鮑菇，每一口都暖胃又暖心，即日起至12月6日限定販售。

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