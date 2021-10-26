　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

整桶全是腿！速食店「美式炸雞桶」推2罪惡新口味　限時3天85折吃

▲▼繼光香香雞推最新「美式就醬沾炸雞桶」來。（圖／繼光香香雞提供）

▲繼光香香雞最新「美式就醬沾炸雞桶」開吃。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

咖哩口味不過癮！人氣連鎖炸雞品牌「繼光香香雞」的「美式炸雞」又有新口味了，這次不僅整桶都是腿，更祭出2款全新沾醬「經典美式辣醬」及「BBQ燒烤醬」，一次滿足重口味者，10月27日起全門市登場，且開賣首3天還有85折吃整桶炸雞優惠。另，肯德基近日也找來台酒打造最新聯名「花雕紙包雞」，即日起就能吃到。

▲▼繼光香香雞推最新「美式就醬沾炸雞桶」來。（圖／繼光香香雞提供）

▲▼一共提供2種美式沾醬選擇。

▲▼繼光香香雞推最新「美式就醬沾炸雞桶」來。（圖／繼光香香雞提供）

繼光香香雞最新「美式就醬沾炸雞桶」來了，整桶6塊炸雞全是腿，特地選用鮮嫩雞腿肉，並以獨家醃料結合美式咔啦脆皮，口感多汁鹹香，讓人忍不住一口接一口，並強勢推出2款美式沾醬選擇，其中，「經典美式辣醬」是拉差醬與多種辛香料特製而成，香辣滋味開胃又過癮，而「BBQ燒烤醬」則是洋蔥、蒜末與威士忌乾燒至焦香後再結合蜂蜜、黑胡椒等多種醬料熬煮而成，不吃辣者絕對愛，10月27日起全門市開吃。

而為慶祝新品開賣，10月27日至29日也推限時3天早鳥優惠，只要85折就能爽吃整桶美式炸雞，提醒須致電預定並於訂購當日取貨。

▲▼肯德基與台酒跨界合作，推出期間限定超台新品「肯德基台酒花雕紙包雞」。（圖／記者林育綾攝）

▲「肯德基X台酒」跨界推出限定「花雕紙包雞」。（圖／記者林育綾攝）

另，肯德基近日也找來台酒跨界合作打造全新台式「花雕紙包雞」，將台酒陳年花雕封烤入紙包雞當中，飄出濃郁酒香，裡頭使用了南薑、甘草、薑、當歸、川芎、枸杞等中式藥材結合台酒經典花雕，並熬煮成花雕醬，搭配鮮嫩入味的雞腿肉、杏鮑菇，每一口都暖胃又暖心，即日起至12月6日限定販售。

【你可能也想看】

►珍珠、芋圓加好加滿！手搖飲限時2天「喊6字」免費加料
►麥當勞、必勝客買1送1！7大速食店「五倍券振興加碼優惠」一次看
►快掏出來對！限時1天憑發票「免費喝手搖飲」 　不限數量喝到爽

►我們的美麗就用白紙黑字寫下

►礁溪品文旅激殺3.8折！快衝一波泡湯

ET快訊
KTV包廂罐裝綠茶有啤酒泡泡　8男女辯「超商買的」慘了
快訊／葬儀社收屍「復活」　新竹男昏迷6天仍不治
金宣虎對話全曝光！　前女友求復合：再守護我一次，不行嗎？
身分證末碼「18組中1」　500元爽住飯店！
安以軒女兒周歲　爸豪送「10.22克拉巨鑽」她吃醋了
新竹男浴室跌倒亡　葬儀社收屍驚見「死者復活」

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

只有今天！達美樂快閃優惠現省150　3款巧達大披薩229元

整桶全是腿！速食店「美式炸雞桶」推2罪惡新口味　限時3天85折吃

【廣編】1111街口購物節盛大開跑　疊加電商折扣最划算

全聯小時達24小時營業！加碼夜間限時「整單8折」優惠碼看這裡

史上最台！肯德基X台酒推出「花雕紙包雞」　再抽1個月份花雕雞麵

居家時間變長會助長塵蟎滋生？！日常洗衣把握關鍵重點「持續抗蟎」超簡單

「香菜啤酒」敢喝嗎？萬聖節超市推搞怪暗黑系零食　懶人包一次看

只送不賣！麥當勞歡樂送限定「薯條、芝麻麵包杯套」免費送

辦中華電信5G入手13,500購物金　再享市話省最大及全台第一網速

不限量！速食店限時3天「免費送堡」　門市、線上訂同享優惠

宋智孝金手發威「玻璃橋連過7關」腳狂抖　「機率僅0.7%」全場驚呼...Haha傻眼飆髒話

小妹妹唱《地球上最浪漫的一首歌》　「玩很大」7週年全員哭慘...想他♥

強震！9歲哥急喊妹妹「過來」　衝向她緊抱懷中保護...暖哭網

疑為拍美照！女子路燈當鋼管爬 下秒「整根斷成2截」竟直接走人

規模6.5強震襲來！奴才秒跳起 雙手緊抱汪安撫：沒事有我在❤

遇視障者「高舉白手杖」站路邊 她解釋：需要協助請大家幫忙！

女搭捷運AirDrop收陌生男不雅照　捷警隊教防範：設定勾只限聯絡人

孟美岐爆當小三「正宮抓包開房」 認了「有交往」崩潰：為何要騙我

口角衝突約談判！10人當街大亂鬥　男「被車來回輾壓」竟秒起身砸車

會車遇到整排違停！卡死過不去 再碰「逆向路霸」傻眼：我不要動

只有今天！達美樂快閃優惠現省150　3款巧達大披薩229元

整桶全是腿！速食店「美式炸雞桶」推2罪惡新口味　限時3天85折吃

【廣編】1111街口購物節盛大開跑　疊加電商折扣最划算

全聯小時達24小時營業！加碼夜間限時「整單8折」優惠碼看這裡

史上最台！肯德基X台酒推出「花雕紙包雞」　再抽1個月份花雕雞麵

居家時間變長會助長塵蟎滋生？！日常洗衣把握關鍵重點「持續抗蟎」超簡單

「香菜啤酒」敢喝嗎？萬聖節超市推搞怪暗黑系零食　懶人包一次看

只送不賣！麥當勞歡樂送限定「薯條、芝麻麵包杯套」免費送

辦中華電信5G入手13,500購物金　再享市話省最大及全台第一網速

不限量！速食店限時3天「免費送堡」　門市、線上訂同享優惠

運算複雜度超越谷歌「懸鈴木」百萬倍！ 陸量子計算領域再突破

討論補選？臨時與江啟臣同台「推廣台中蘋果」　柯文哲：想那麼多

不爽一直哭鬧！大媽當街「怒摔嬰兒車」　嬰兒嚇壞重摔在地上

李梓嘉殺球時速來到418KM！　超越李宗偉成為男單最快紀錄

600坪吃到飽餐廳不敵疫情　成台中唯一「百萬身價空店面」

結婚登記撲空！新人酸「時間到就下班，棒棒的」　公務員怒公審

雷皓明／【小玉變臉謎片】修法杜絕數位性暴力

懷胎9月孕婦當街拉車門阻男友　拉扯員警嗆：X人！黑道！

限時6天搶買1送1！最新「滿料鮮奶茶手搖」半杯全是料開喝了

半導體需求不減　力積電黃崇仁：明年代工價續漲

萌娃逛街「認錯爹」緊牽假人　 轉頭看親爸一臉錯愕：你是誰

消費熱門新聞

日常洗衣把握關鍵持續抗蟎超簡單

超商預訂「第二波紙本五倍券」流程、優惠懶人包

辦中華電信5G入手13,500購物金　享市話省最大

全聯小時達24小時營業！加碼夜間優惠

肯德基推超台「台酒花雕紙包雞」

速食店美式炸雞桶限時3天85折吃

麥當勞買1送1！9大速食店優惠一次看

達美樂大披薩快閃優惠　現省150

五倍券「數位標章」　方便查餘額

速食店限時3天不限量「免費送堡」

週年慶家電優惠總整理一次搞懂

美式賣場同慶推Ariel洗衣精特價　店員急補貨

萬聖節推香菜啤酒！超市搞怪零食一次看

麥當勞薯條、芝麻麵包杯套只送不賣

更多熱門

相關新聞

CoCo限時2天指定飲品第2杯20元喝

CoCo限時2天指定飲品第2杯20元喝

迎接萬聖節，各大手搖飲先後祭出超殺優惠，像是買1送1、免費加料等，讓手搖控再搶一波小確幸，而這次「CoCo」也有搗蛋優惠，於10月30日、31日祭出限時2天「指定飲品第2杯20元、30元」的2大優惠，趕緊先筆記再說。

前進新北！台灣松屋新莊店籌備中

前進新北！台灣松屋新莊店籌備中

萬聖節限定「南瓜、芋頭雪糕捲」開吃

萬聖節限定「南瓜、芋頭雪糕捲」開吃

北市6家人氣Buffet餐券整理包

北市6家人氣Buffet餐券整理包

六福萬怡推粵菜港點吃到飽

六福萬怡推粵菜港點吃到飽

關鍵字：

美食情報繼光香香雞肯德基

讀者迴響

熱門新聞

阮經天《艋舺》是同性戀「細節曝光」

全家吃媽媽煮的咖哩　中毒2死3命危

可米小子隊長「罕提2離世成員」

王必勝爆不倫小15歲護理師　3人親密出遊直擊

快訊／千元國旅券中籤號碼出爐！

台中街頭驚見「超辣豹紋妹」！

曾控「方媛是小三」介入她與郭富城！女星突宣布離婚

瑤瑤打BNT曝「專業穿搭」　護理師看了都認證

《康熙來了》郭鑫赴陸發展暴瘦：生為中國人很驕傲

D社出手了！控前女友慣性說謊　金宣虎多次抓包「她偷偷見男人」

身分證末2碼中這些號碼住飯店500元

王必勝爆不倫「小15歲護理師」背景起底　IG打卡曝裸胸照

媽媽午睡　醒來9歲兒吊死鞦韆上

婆婆衝到娘家罵人！驚覺車子房子「全媳婦買的」

王必勝爆不倫小15歲護理師　外貌曝光！五官深邃如混血美女

更多

最夯影音

更多
宋智孝金手發威「玻璃橋連過7關」腳狂抖　「機率僅0.7%」全場驚呼...Haha傻眼飆髒話

宋智孝金手發威「玻璃橋連過7關」腳狂抖　「機率僅0.7%」全場驚呼...Haha傻眼飆髒話
小妹妹唱《地球上最浪漫的一首歌》　「玩很大」7週年全員哭慘...想他♥

小妹妹唱《地球上最浪漫的一首歌》　「玩很大」7週年全員哭慘...想他♥

強震！9歲哥急喊妹妹「過來」　衝向她緊抱懷中保護...暖哭網

強震！9歲哥急喊妹妹「過來」　衝向她緊抱懷中保護...暖哭網

疑為拍美照！女子路燈當鋼管爬 下秒「整根斷成2截」竟直接走人

疑為拍美照！女子路燈當鋼管爬 下秒「整根斷成2截」竟直接走人

規模6.5強震襲來！奴才秒跳起 雙手緊抱汪安撫：沒事有我在❤

規模6.5強震襲來！奴才秒跳起 雙手緊抱汪安撫：沒事有我在❤

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面