拜登防衛台灣說　美國務院重申「兩大原則」：政策從未改變

▲美國國務院發言人普萊斯低調回應拜登引起的風波。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓25日專電

美國總統拜登日前受訪時表示若中國攻擊台灣，美國會防衛台灣，引發外界熱議。美國國務院今天重申美國政策未變，拜登致力遵循台灣關係法，美方會持續協助台灣自我防衛。

拜登（Joe Biden）21日參加美國有線電視新聞網（CNN）節目，被問及若台灣遭到中國攻擊是否會捍衛台灣時，他明確表示：「會，我們對此有承諾」。

白宮、美國國務院事後雖強調美國政策未變，美台防務關係仍是依循「台灣關係法」，但拜登有別於美國長年台海「戰略模糊」政策的發言，持續引起外媒關注。美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）今天召開例行簡報會，再次被媒體問到相關問題。

現場記者引述台灣關係法第3條第3款指出，該法指示美國總統，如遇台灣人民安全或社會經濟制度遭受威脅，因而危及美國利益時，應迅速通知國會。總統和國會將依憲法程序，決定美國應付上述危險所應採取的「適當行動」。

該名記者詢問，拜登政府是否將台灣關係法解讀成若中國攻台，美國有防衛台灣的承諾。

普萊斯未正面給予回應，僅表示拜登堅定致力於遵循台灣關係法，他在擔任參議員期間投票支持該法通過，台灣關係法是美國對台灣、兩岸關係作為的關鍵一部分。

普萊斯接著點出台灣關係法下兩大原則，一是美國會持續協助台灣維持足夠的自我防衛能力，二是對於任何以非和平方式決定台灣未來的作為，美國會將此視為對西太平洋和平與安全的威脅，且會嚴正關切（grave concern）。

他強調：「這向來是美國政策，並未改變。」

記者繼續追問，拜登發言是否暴露出美國政府如何解讀台灣關係法，抑或是並不反映美國政策。普萊斯重申，拜登並非宣布政策有所改變，美國仍致力遵循「一中政策」，該政策是基於台灣關係法、美中三公報與對台六項保證。