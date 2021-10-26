南部找工作「薪水都28K」　外語系新鮮人求問：該滿足嗎

▲社會新鮮人南部找工作，怎麼找薪水都28K，她感嘆「這樣應該滿足嗎」。（圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／趙蔡州報導

勞動市場連2年遭到疫情衝擊，社會新鮮人即使幸運找到工作，可能薪資待遇方面卻不盡如意。一名女網友在Dcard表示，她今天剛從外語系畢業，準備在南部找工作，但薪水都落在28K左右，讓她相當無奈，感嘆「原本希望第一份工作能至少3開頭，這樣應該滿足嗎」，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在Dcard說，她是今年應屆的外語系畢業生，因為個人因素，希望準備在南部找出第一份工作，最後應徵上了2份工作，一份是傳統產業公司，負責國外業務部分，另一份是科技業，負責處理內勤業務，在扣除獎金及加班費後，2間公司給出的薪水都是28K，

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她最後說，不知道是不是因為曾經在台北找過工作，感覺在薪資的部份胃口被養大了，原本希望自己第一份工作能至少3萬開頭，沒想到找來找去只有28K，儘管她有想過在南部找外商，但發現似乎沒什麼外商公司，「社會新鮮人的薪水，這樣應該滿足嗎」。

貼文一出引發網友熱議，有人說「我也是多益900加國大文憑，但南部薪資的水平真的就是像你講的這樣」、「有沒有考慮南科」、「南部薪水就是這樣，而且應屆起薪28K算好了」、「語言已經快不是找工作的優勢了，很多人都有」、「文組這個薪水滿常見的啦，不過也有可能是在南部的關係」。

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