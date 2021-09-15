　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸6成大學生最嚮往互聯網企業　6成7認為35歲前年收入可破400萬

▲大陸校園秋季招聘現場。（圖／CFP）

▲大陸第一批00後畢業生即將投入職場。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸人力資源市場即將進入秋招時期，第一批00後學生即將投入職場，根據《中青報》前進各大專院校調查顯示，64.33%的大學生畢業後希望投入互聯網產業，00後大學生最嚮往的企業前三名分別為字節跳動、阿里巴巴和京東。此外，有67.65％的大學生認為畢業後10年內年收入可達百萬元人民幣（約470萬元新台幣）。

▲大陸校園秋季招聘現場。（圖／CFP）

▲大陸互聯網相關產業最受00後學生青睞。（圖／CFP）

《中青報》報導，調查顯示，00後對自己進入職場後的薪資比較樂觀，超過20%的大學生預期自己畢業後月薪過萬（人民幣，下同），其中8.20%男生和3.25%女生預期自己會進「5萬元俱樂部」。此外，67.65%大學生評估自己畢業10年內（35歲前）會年入百萬。

中央財經大學的學生余笙笙在今年春招時收到互聯網公司產品經理職位的轉正錄取函，對她而言，在求職過程中最看重工作的成長空間、價值感和挑戰性。余笙笙表示，「在互聯網公司會有非常高速的成長環境，感覺每一天都在學習新的知識，在字節跳動實習期間，我要負責協調二三十名工程師去完成一個項目的開發，這樣的工作讓我成長很快，也更有主人翁意識。」

▲大陸校園秋季招聘現場。（圖／CFP）

▲大陸00後學生對於在10年內獲得百萬人民幣年薪充滿信心。（圖／CFP）

根據調查，對於00後學生而言，工作不再是單純的「飯碗」，他們把工作當成展示、發揮的舞台， 相較於賺錢，他們更在意成長空間和個人在工作中的成就感。在受訪大學生首次求職最看重的工作屬性中，成長、個人能力提升快（67.24%）排在首位。價值感、讓人感受到工作的意義（49.07%），高薪、滿足物質基礎（40.64%），熱愛、在自己喜歡的領域閃光（32.35%），創造、能完成從0到1的突破（29.57%）等，也都是00後在求職中所看重的。

值得注意的是，這項調查中有70.34％的00後學生「嘴上說躺平，其實很努力」，余生笙指出，身邊不少同學用時下流行的語言形容，「明明是個王者，卻偏偏說自己是菜狗。」她舉例，「我有一個在北航學計算機（電腦）的同學，總說自己在團隊中的代碼實力被碾壓，但秋招的時候幾乎收到了所有大廠的頂薪錄用函。」
 

►絕美「拿鐵拉花粉餅」會爆出精華液！

ET快訊
iPhone 13刷卡優惠來了！　這家最高回饋2600元
龍劭華猝逝...記者搶拍「擋救護車」爆衝突！台視道歉：已請辭
史上最大搶案7736萬！　他逃12年今台南落網
快訊／工人裝修冷氣墜9樓慘死！親姐痛哭：說好中秋一起烤肉
懶人包／五倍券8種加碼券　抽籤時間、消費範圍一次看
染Delta桃園女去過A11一蘭拉麵！　急匡列17人
5倍加碼券別亂抽！　每人最多「只能抽4種」
桃勤20多歲女染Delta病毒量高！　足跡多在雙北
柯文哲火大！　開嗆「死800多人跟你陳時中有關」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

女嬰一出生「全身自帶奇香」！真相令人痛心　醫搖頭：嚴重可致死

陸6成大學生最嚮往互聯網企業　6成7認為35歲前年收入可破400萬

視訊美國兩黨代表　楊潔篪：希望美方糾正「錯誤對華政策」

彭博：陸官方擬派工作組進駐恆大　全面調查債務狀況

恆大破產瘋傳　許家印香港豪宅被爆「轉手給管家」

陸避談馬英九任「兩岸特使」　國共應加強交流互動

華為研究6G搶專利　任正非：薪酬要在當地偏高才能招到優秀人才

正妹網紅29歲癌逝！新婚3個月「一確診就晚期」　丈夫PO文告別

放寬BNT疫苗認證「得再等」　陸考量疫情未來將統一部署安排

「共富政策」遭疑走回頭路　陸官方：絕不是殺富濟貧

獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

Sandy曝妹婚禮差點「忘記載鹿希派」　家族合照弟弟還「遭請走」存在感堪憂XD

哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

E奶網紅潘緣涉跨境運毒！ 操盤進8公斤大麻「只收虛擬幣」

最後救護畫面曝！龍劭華猝逝高雄　劇組吃飯找不到人...開門見倒床邊

資深藝人龍劭華過世！享壽68歲　突昏倒送醫搶救無效...

許維恩生日大禮讓他下跪1小時！　王家梁感動哭：有妳真好

藝人龍劭華過世！享年68歲　高雄85大樓內昏倒搶救無效亡

藝人龍劭華過世！享壽68歲　高雄85大樓內昏倒搶救無效亡

謝金燕示範「吃不胖技能」　捧便當熱舞！經紀人看了都胃痛

女嬰一出生「全身自帶奇香」！真相令人痛心　醫搖頭：嚴重可致死

陸6成大學生最嚮往互聯網企業　6成7認為35歲前年收入可破400萬

視訊美國兩黨代表　楊潔篪：希望美方糾正「錯誤對華政策」

彭博：陸官方擬派工作組進駐恆大　全面調查債務狀況

恆大破產瘋傳　許家印香港豪宅被爆「轉手給管家」

陸避談馬英九任「兩岸特使」　國共應加強交流互動

華為研究6G搶專利　任正非：薪酬要在當地偏高才能招到優秀人才

正妹網紅29歲癌逝！新婚3個月「一確診就晚期」　丈夫PO文告別

放寬BNT疫苗認證「得再等」　陸考量疫情未來將統一部署安排

「共富政策」遭疑走回頭路　陸官方：絕不是殺富濟貧

必比登「湘帝御膳食堂」恢復營業！老饕可朝聖了　昶鴻麵點仍休息

猶豫領數位券還是紙本券？唐鳳：可以先登記抽加碼券

福原愛近況曝光「瘦一圈」　甜笑約會相撲力士

福原愛拼新事業…日媒爆「搶回小孩計畫」　與兒女分離9個月

「開到台中文心路」1發現驚呆：難怪常塞車　老司機笑1地更慘

房東拒修冷氣「嗆自己買」　退租1舉動！套房妹氣炸了

長芳輪6船員確診！4千盒文旦卡關　「全員更替」最快17日離港

停紅燈也要來一段Rap！嗶嗶哥自製標語爆紅　王惠美也圈粉

王柏融扛四棒首局轟2分砲炸裂　本季第8轟出爐

8月基金投資「內熱外冷」　台股基金買氣勝海外股票基金

3歲女娃森77麻麻拿飲料息怒　複雜「內心戲」網友笑：萌翻了

大陸熱門新聞

正妹網紅29歲病逝！新婚3個月確診肺癌晚期

直播大走光！　女網紅「倒立一字馬」掉出奶

早戀被叫家長！高一男當著爸媽面校內跳樓

小米智慧眼鏡亮相 「通話、導航、拍照、翻譯」四大功能全收錄

便秘女酵素吃3年　腸道「爬滿棕黑色紋路」變蛇皮

恆大破產瘋傳！陸官方：營運出現困難

莆田最小患者才4歲　穿防護衣自己做檢查

大陸一天暴增50例均在福建！　莆田、廈門雙傳播中心

爆發前約3萬人離開莆田！Delta恐怖外溢

恆大破產瘋傳　許家印香港豪宅轉手給管家

台灣藝人被誰出征？　陸官方要深入調查

Delta速度太快！福建5天暴增139例陽性

陸何時放寬BNT疫苗認證？

陸澄清「共同富裕」不是殺富濟貧

更多熱門

相關新聞

防疫不亂跑工作輕鬆找

防疫不亂跑工作輕鬆找

月到中秋分外圓，中秋節是中國人重的節日，代表團圓美滿，因防疫很多人無法團聚，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心，為了讓民眾安心在家，在中秋節的前夕推出「月圓人圓工作圓．安心求職展笑顏」9月線上徵才活動，超過2000個工作機會，月薪上看10萬元。

工作操但年薪多15萬要做嗎？網選擇很一致

工作操但年薪多15萬要做嗎？網選擇很一致

外媒爆「Gogoro將赴美借殼上市」

外媒爆「Gogoro將赴美借殼上市」

戴頭巾也不行！塔利班嚴禁男女一同工作

戴頭巾也不行！塔利班嚴禁男女一同工作

前女友有新歡　男大生上傳她激情片給萬人看

前女友有新歡　男大生上傳她激情片給萬人看

關鍵字：

大學畢業求職工作互聯網網路收入年薪

讀者迴響

熱門新聞

即／龍劭華死因出爐！檢方曝「疾病因素」

快訊／資深藝人龍劭華過世！享壽68歲

龍劭華「坐在沙發走的」！25年妻撕心裂肺哭喊

LINE「收回訊息」功能消失？她查原因崩潰

iPhone12狂砍4000元！官網下架4款舊機　價格調降一覽表看這邊

龍劭華永別了！親友扶靈慟喊「下車了」

66萬人還沒申請！勞動部1萬元生活補貼9月底申請截止　錯過不受理

快訊／龍劭華高雄85大樓27樓猝逝　警方回應了

龍劭華、楊可涵2度演爺孫　這部台劇3演員當天使了

雙胞胎墜10F慘死　媽媽還在開直播

YouTuber叫兒裝哭忘剪掉　網爆罵

iPhone 12大跳水！　蘋果官網最新價格一次看

龍劭華最後通話對象曝！疑下午向櫃台求助心臟不適

龍劭華有糖尿病史猝死　高大成：研判血流緩亡

龍劭華過世現場畫面曝！開門見人倒床邊

更多

最夯影音

更多
獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」
Sandy曝妹婚禮差點「忘記載鹿希派」　家族合照弟弟還「遭請走」存在感堪憂XD

Sandy曝妹婚禮差點「忘記載鹿希派」　家族合照弟弟還「遭請走」存在感堪憂XD

哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

E奶網紅潘緣涉跨境運毒！ 操盤進8公斤大麻「只收虛擬幣」

E奶網紅潘緣涉跨境運毒！ 操盤進8公斤大麻「只收虛擬幣」

最後救護畫面曝！龍劭華猝逝高雄　劇組吃飯找不到人...開門見倒床邊

最後救護畫面曝！龍劭華猝逝高雄　劇組吃飯找不到人...開門見倒床邊

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面