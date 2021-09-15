陸6成大學生最嚮往互聯網企業　6成7認為35歲前年收入可破400萬

▲大陸第一批00後畢業生即將投入職場。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸人力資源市場即將進入秋招時期，第一批00後學生即將投入職場，根據《中青報》前進各大專院校調查顯示，64.33%的大學生畢業後希望投入互聯網產業，00後大學生最嚮往的企業前三名分別為字節跳動、阿里巴巴和京東。此外，有67.65％的大學生認為畢業後10年內年收入可達百萬元人民幣（約470萬元新台幣）。

▲大陸互聯網相關產業最受00後學生青睞。（圖／CFP）

《中青報》報導，調查顯示，00後對自己進入職場後的薪資比較樂觀，超過20%的大學生預期自己畢業後月薪過萬（人民幣，下同），其中8.20%男生和3.25%女生預期自己會進「5萬元俱樂部」。此外，67.65%大學生評估自己畢業10年內（35歲前）會年入百萬。

中央財經大學的學生余笙笙在今年春招時收到互聯網公司產品經理職位的轉正錄取函，對她而言，在求職過程中最看重工作的成長空間、價值感和挑戰性。余笙笙表示，「在互聯網公司會有非常高速的成長環境，感覺每一天都在學習新的知識，在字節跳動實習期間，我要負責協調二三十名工程師去完成一個項目的開發，這樣的工作讓我成長很快，也更有主人翁意識。」

▲大陸00後學生對於在10年內獲得百萬人民幣年薪充滿信心。（圖／CFP）

根據調查，對於00後學生而言，工作不再是單純的「飯碗」，他們把工作當成展示、發揮的舞台， 相較於賺錢，他們更在意成長空間和個人在工作中的成就感。在受訪大學生首次求職最看重的工作屬性中，成長、個人能力提升快（67.24%）排在首位。價值感、讓人感受到工作的意義（49.07%），高薪、滿足物質基礎（40.64%），熱愛、在自己喜歡的領域閃光（32.35%），創造、能完成從0到1的突破（29.57%）等，也都是00後在求職中所看重的。

值得注意的是，這項調查中有70.34％的00後學生「嘴上說躺平，其實很努力」，余生笙指出，身邊不少同學用時下流行的語言形容，「明明是個王者，卻偏偏說自己是菜狗。」她舉例，「我有一個在北航學計算機（電腦）的同學，總說自己在團隊中的代碼實力被碾壓，但秋招的時候幾乎收到了所有大廠的頂薪錄用函。」

