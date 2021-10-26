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陸3至11歲孩童新冠疫苗開打　8週後打二劑拚90％接種率達免疫屏障

▲滅活疫苗,國藥,科興。（圖／CFP）

▲大陸3至11歲孩童新冠疫苗將採國藥或科興的滅活疫苗。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸疫苗接種率已達80%，根據政府規劃，全民接種率要達90％才可形成安全的「免疫屏障」。對此，不僅多地開始增加第3劑加強針的施打，多地也開始啟動3至11歲孩童的新冠疫苗第1劑接種作業，力拚2022年甚至是2021年底完成九成以上的疫苗覆蓋率。

▲滅活疫苗,國藥,科興。（圖／CFP）

▲大陸開放青少年疫苗接種後，多地宣布要開始進行3至11歲人群接種。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，獲批為3至11歲人群接種的均為滅活疫苗，廠家包括國藥中生北京公司、國藥中生武漢公司和北京科興中維公司。免疫程序為2劑次，間隔至少3周，第2劑在8周內盡早完成。

按各地通知顯示，該年齡段兒童的接種方式為學校（幼兒園）集體組織接種或自行前往接種點接種，兒童接種新冠病毒疫苗需要監護人全程陪同，通過醫生評估且監護人簽署知情同意書後才能接種。

▲滅活疫苗,國藥,科興。（圖／CFP）

▲大陸國產滅活疫苗臨床數據顯示，兒童組接種後反應良好。（圖／CFP）

現階段已公布可接種首劑疫苗的3至11歲族群省市包括湖北、浙江（金華、衢州、平湖）、湖南（常德、益陽、永州）及海南海口市。此外，福建省副省長李德金22日表示，做好18歲及以上人群的新冠疫苗加強免疫接種工作，「落實3至11歲人群接種實施方案，提高在校、在園兒童接種率。」

根據國藥及科興滅活疫苗（Vero細胞）臨床數據顯示，兒童組（3至11歲）接種疫苗後，安全性良好，和12歲以上的成人組一樣安全，抗體水平也和成年人一樣，兒童青少年接種新冠疫苗的耐受性良好，不良反應主要為發熱（發燒）和接種部位疼痛。
 

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