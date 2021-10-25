軋蔡英文4堅持　朱立倫拋4捍衛：重返執政光復節列國定假日

▲朱立倫。（資料照／記者李毓康攝）



記者黃巈禾／台北報導

今天是光復節，國民黨主席朱立倫到中山堂，與為中華民國與台灣這塊土地的民主革命奮鬥過的先賢先烈後人們一同見證與紀念歷史。對於總統蔡英文國慶大典上喊出4個堅持，他也拋出4個捍衛，並強調國民黨若重返執政，要將光復節重訂為國定假日。

總統蔡英文今年在國慶演說提出「四個堅持」，包括永遠要堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞，堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志，並邀國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲，以及時代力量主席陳椒華共同約定。

朱立倫25日表示，76年前的今天是數百萬國軍將士犧牲生命、八年抗戰迎來的勝利日，中華民國政府接受日本降書，台灣正式脫離殖民統治、得以回到中華民國的懷抱，「我們終於光復台灣，完成國父宣示收復台灣的遺願」。

「76年來，我們不斷推進民主自由。」朱立倫指出，民國36年，兩岸同時施行《中華民國憲法》；民國38年政府遷臺後，持續保衛台灣、建設台灣、壯大台灣，終於把寶島建設成亞洲四小龍與華人民主燈塔，成就民主台灣，台灣這塊土地的歷史，早已跟中華民國緊密相連，在每個階段，國民黨都與大家一同奮鬥，今天重返歷史現場、呈現真相，除了感念，也要宣示光榮國史絕不容抹煞。

朱立倫提到，「當習近平總書記提到孫中山先生的事業，我們要強調，國父最重要的革命成果就是傳承至今110年的中華民國；而蔡英文總統對國史所提出的爭議說法，我也要嚴正反駁：中華民國台灣絕不是僅有72年，因為76年前的今天，台灣就光復了！民國36年行憲時，台灣也在憲法施行範圍內，又何止72年？」

朱立倫指出，當蔡總統提出有違憲之虞的「四個堅持」，他要提出真正值得堅持、缺一不可的四個捍衛：捍衛《中華民國憲法》！捍衛「中華民國，民主自由」的立國精神！捍衛台灣兩千三百萬萬民眾的安全、和平與繁榮！捍衛中華民國歷史事實跟尊嚴！

朱立倫強調，未來國民黨重返執政，要讓光復節重新訂定為國定假日，讓每一代記住，沒有國父孫中山先生下定決心、沒有百萬軍民的犧牲，就沒有光復台灣，也就沒有後來保衛台灣、壯大台灣與民主台灣！「今天一同紀念台灣光復節，我們要記得堅持捍衛國史、繼續為台灣打拚、傳承與壯大中華民國！」