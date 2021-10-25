恐怖掉落物！10餘支H型鋼未綁緊　板車一轉彎全墜路上險害命

▲大貨車載運大型H鋼鐵掉落路面，佔據雙向車道。（圖／民眾提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市龜山區大坑路前往林口及龜山靠近威天宮附近，25日下午一部載著H型鋼鐵大貨車，在爬坡大轉彎時疑因閃避車輛造成未綑綁紮實，十餘支重逾數千公斤的H鋼滑落路面，並佔據雙向車道，目前正由龜山警分局員警交通疏導及管制中。警方呼籲用路人請改道行駛，改走走一高或者六福路以免塞在車陣中。

▲▼警方據報趕往處理，讓曾男吊卡將H鋼吊離道路。（圖／龜山警分局提供）

龜山警方表示，這起事故發生在下午16時50分許，31歲曾姓男子駕駛大貨車載著10餘支H型鋼鐵大貨車，行經龜山區大坑路威天宮附近因爬坡又大轉彎，疑似閃避車輛踩煞車，導致未綑紮實的H鋼鐵全數滑落，並盤據路面雙向車道，所幸僅有後方1部小客車保險桿有擦痕，未有人員傷亡，警方也對曾男進行酒測其值為零。

▲籲請人車改道以免塞車。（圖／民眾提供）

龜山警分局大坑派出所、坪頂派出所及交通隊獲報立即派員在事故地點上、下坡各50公尺設立管制點，禁止人車進入並引導至替代道路，但已有行經大坑路欲往林口、龜山的車輛受阻，只得迴轉改走替代道路前往，由於正值下班尖峰時刻，於是目擊者民眾貼文社群呼籲用路人可改走國1或六福路，以免塞在車陣中。網友則表示，「還好後面沒有人車，如果有後果不堪設想」、「謝謝版主，您的效率真好」。