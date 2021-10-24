國道驚魂！大貨車木塊噴飛命中轎車擋風玻璃...駕駛求行車紀錄

▲民眾24日行經國道3號，卻被前方大貨車掉落的木塊，砸重擋風玻璃。（圖／翻攝自爆料公社）



記者林悅、林冠吟／台南報導

24日上午也民眾行經國道3號時，卻突然被前方大貨車所掉落的枕木砸重擋風玻璃，造成擋風玻璃當場裂成蜘蛛網狀，木頭還卡在玻璃縫隙中，差一點就要砸到人，嚇壞彭姓男駕駛，所幸事發當下並無造成人員傷亡。

有網友在爆料公社發文指出，24日上午行經國道3號時，前方一輛白色貨車所載運的木塊突然掉落往後砸，砸中彭姓男子所駕駛的小客車，木塊當場嵌進擋風玻璃，擋風玻璃更直接碎成蜘蛛網狀，差一點點就要砸到人，所幸當下並無造成人員傷亡。彭姓男子事後也在臉書社團《爆料公社》發文表示，由於行車紀錄器沒錄到事發狀況，已報警請國道警察協助調閱，向路過的民眾徵求行車紀錄器畫面。

▲▼民眾24日行經國道3號，卻被前方大貨車掉落的木塊，砸重擋風玻璃。（圖／翻攝自爆料公社）



國道警方回應，本案由白河分隊依規定處理，將依規定調閱CCTV及ETC門架影像追查該不詳大貨車，並通知車主到案說明，待大貨車駕駛到案後，也將依違反《道路交通管理處罰條例》第30條第1項第2款（汽車裝載時，所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭）之規定，對大貨車駕駛人處以新臺幣3000元以上，1萬8000元以下的罰鍰。