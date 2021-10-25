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香香女午夜攔車！好心運將免費載回家　「隔天生意爆好」他卻崩潰

▲▼計程車。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲一名計程車司機某次開夜車時意外經歷了一起奇異事件。此為示意圖，與本新聞無關。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞65歲計程車司機伊沙（Ishak Harun）擁有豐富的開車經驗，最近他在接受當地媒體採訪時分享了一個他在90年代載到「車禍女鬼」的驚悚經歷，讓他至今仍難以忘懷。

據馬來西亞《世界報》報導，伊沙透露，他過去經常在馬來西亞東海岸的登嘉樓（Terengganu）開車，在新的高速公路LPT2於2014年建成以前，通往東海岸的主要道路非常狹窄，還有不少急轉彎，因此那條公路經常發生致命車禍。

1990年代的某個夜晚，他將乘客送到目的地後，便決定停止載客，趕快回家休息。沒想到當他經過一個小鎮時，路邊一位衣衫不整的長髮女子揮手叫停了他的車。伊沙表示，當時他其實已不想載客，但他看時間已將近凌晨1點，擔心這名女子會有危險，於是還是停下了車子。

▲▼路邊,神秘女子。（圖／翻攝自網路）

▲計程車司機在路邊載到的神秘女子竟讓他在接下來幾天小賺一筆。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／翻攝自網路）

這名20多歲的妙齡女子一上車，就淚流滿面地表示她遇上了麻煩，還把錢包也弄丟了，不斷乞求伊沙將她載到不遠處村莊內的家裡。伊沙見女子可憐，於是答應免費送她回家，「這名女子一路上都很安靜，她在告訴了我她的名字和地址後，就默默地坐在後座；雖然她黃色的長裙都皺巴巴的，但身上卻香香的」。

計程車很快就抵達了目的地，女子感激地向他道謝後，便快速離開了。接下來的幾天，伊沙的生意突然爆好，尤其搭長途的旅客變得非常多，讓伊沙小賺了一筆。不過，伊沙依然對那晚在路邊載到的女生放不下心，於是他在數週後重新回到女子下車的地方，確認她是否安全。

伊沙的到來讓女子的父母感到很驚訝，但他們還是熱情地招待了他。不過，女子的媽媽在聽到他說的話後，立刻就抽泣了起來。這時，伊沙才知道，原來女子早在大約1個月前，就遇到車禍去世了，而她下車的地方就在她墳墓附近。知道真相後的伊沙發燒了好幾天，從此他再也不敢隨便在晚間載客，並經常在車上播放古蘭經，希望能藉此保平安。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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