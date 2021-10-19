肯德基開賣「鬆餅咔啦雞腿堡」！炸雞界夢幻逸品只有14天吃得到

▲粉絲敲碗已久！肯德基新推出炸雞界夢幻逸品「比利時鬆餅咔啦雞腿堡」，只有14天吃得到。（圖／肯德基提供）



記者林育綾／綜合報導

粉絲敲碗已久！肯德基新推出「比利時鬆餅咔啦雞腿堡」，用厚實鬆脆的比利時格子鬆餅，搭配肯德基外酥內嫩多汁的咔啦雞腿排，這款結合「楓糖ｘ鬆餅ｘ炸雞」的產品，先前在加拿大、美國、馬來西亞、新加坡等國家都大受歡迎，更名列粉絲心目中的「炸雞界夢幻逸品」，如今終於引進台灣，今（19）日起至11月1日於全台門市快閃開賣。

▲「比利時鬆餅咔啦雞腿堡」被譽為「炸雞界夢幻逸品」。（圖／肯德基提供）

被譽為「炸雞界夢幻逸品」的比利時鬆餅咔啦雞腿，靈感源自美國南方靈魂美食組合，以厚實鬆脆的比利時格子鬆餅，搭配肯德基外酥內嫩多汁獨家咔啦雞腿排，入口迎來香甜的楓糖風味，中和雞腿排的爽辣與烤培根鹹香，佐以美乃滋的平衡，打造多層次的口感及味覺饗宴，每一口都讓人意猶未盡。

台灣肯德基表示，這款結合「楓糖ｘ鬆餅ｘ炸雞」的產品，在加拿大、美國、馬來西亞、新加坡等國家都大受歡迎，也曾名列台灣肯德基粉絲心目中的「炸雞界夢幻逸品」，受到大批網友期待，千呼萬喚終於引進台灣。打開包裝，隨著香甜的楓糖風味撲鼻而來，趁熱大口咬下後，看似有些衝突的口感元素搭在一起，入口後竟擁有著超越想像的絕配滋味。

▲「比利時鬆餅咔啦雞腿堡」10/19-11/1快閃開賣，只有14天吃得到。（圖／肯德基提供）

「比利時鬆餅咔啦雞腿堡」應景萬聖節推出，10月19日至11月1日在全台肯德基快閃販售；更於北中南特選出4間餐廳，打造「比利時鬆餅咔啦雞腿堡」打卡新景點，包括台北台大店、台北內湖店、台中沙鹿店、台南中華店。

▲肯德基更於北中南特選出4間餐廳，打造「比利時鬆餅咔啦雞腿堡」打卡店。（圖／肯德基提供）

新品單點一份售價139 元，而套餐（含比利時鬆餅咔啦雞腿堡一份、中杯附餐飲品一杯）售價159元，除特定門市外，每間餐廳每日早上11點準時開賣，數量有限，售完為止。而部分肯德基餐廳將不販售此餐點，包括宜蘭家樂福、宜蘭礁溪、台北光復、台大卓越、新店安康、中和環球、桃園台茂、新竹湖口、文心家樂福。此產品僅限內用、外帶、自主點餐機、車道，不適用於外送、網路及電話訂餐、預訂快取、第三方外送平台。

▲麥當勞早餐焙果系列推出全新蕈菇起司嫩蛋口味。（圖／業者提供）

另外，麥當勞早餐焙果堡推出全新限定「蕈菇起司嫩蛋焙果堡」，外Q內軟的現烤焙果，夾進了無鹽奶油拌炒的滑嫩炒蛋、新鮮蕃茄，再佐以切片蕈菇醬，大口咬下簡直超滿足，尤其是菇菇粉絕對要來嚐鮮，10月20日起至11月23日限時5周登場或售完為止。

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