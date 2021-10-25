陳柏惟被罷免下一個點名是他　林昶佐坦言還沒想好策略

▲無黨籍立委林昶佐。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

台灣基進立委陳柏惟遭罷免成功，外界也點名下一個是無黨籍立委林昶佐。對此，林昶佐25日受訪時表示，他在選區已經有既定的振興、商圈的相關活動在協助推動，「不太可能因為外界的騷擾有任何中斷」，並坦言團隊內部還沒有仔細討論，但是一定會非常嚴肅地因應。

立法院外交及國防委員會25日邀請僑委會委員長童振源報告業務概況，並備質詢。林昶佐會前受訪時表示，如果罷免案的第二階段審查通過，「我們還是會做好準備因應」。

林昶佐指出，立法院現在正進入預算會期，所以有非常多事情要做，自己的選區萬華也受到疫情非常嚴峻的影響，本來就已經有既定的振興、商圈相關活動計劃在協助推動，「不太可能因為外界的騷擾有任何的中斷」，現在對他來說最重要的，就是本來的計畫一定要踏實地做好。

談及面對罷免案接下來的策略，林昶佐則坦言，「這個部分我們內部還沒有仔細討論」，畢竟罷免選舉也才幾場，不像是傳統的選舉，已經有很多經驗，「現在老實說要討論出什麼策略，這也還沒辦法那麼確切」。

林昶佐也說，就像現在陳柏惟的罷免選舉剛結束，各方意見有很多矛盾的地方，「到底什麼樣的策略是最對的，這個也不可能一時之間就規劃清楚」，但是他會非常嚴肅地因應。

林昶佐指出，陳柏惟才剛進來立法院1年多，很多重要的事情，都還沒有做到一半，甚至要能夠看到成果，也都還要一段時間，現在就面對這麼辛苦的罷免選戰，最後被迫離開崗位，而且還是連續兩個會期，被評鑑為優秀立委，「我當然非常替年輕世代參政的人感到不捨」。

林昶佐透露，他稍早看到陳柏惟的時候，本來是想要安慰他，「後來沒想到被他安慰，我自己比較不捨，所以就被他安慰了一下」，陳柏惟跟她說沒有關係，自己會繼續朝著大家的理想努力。

至於未來是否找民進黨人士站台，林昶佐則說，「這個其實都還沒走走到那麼細的規劃」，畢竟還要看第二階段審查有沒有通過，再加上罷免選舉經歷過幾次，每次都是不一樣的策略，也都有不一樣的結果。

林昶佐認為，到底怎麼樣的因應方式，是最能夠讓人民有感，「知道我們做了多少事情、我們不應該被罷免」，這個應該都要有更細緻的討論，「倒不是現在會去想到要找誰站台，這還沒有做到那方面的討論」。