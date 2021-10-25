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社會 社會焦點 保障人權

一通關鍵電話　他遭盜用狂跑北北基桃警局：心好累

記者陳俊宏／綜合報導

戶政便民措施成漏洞！台北一名劉先生在捷運站上廁所掉錢包，當下打電話通報掛失。但撿到證件的嫌犯卻冒充本人，還把個資背得滾瓜爛熟，成功「撤銷掛失」，盜用證件到處犯案。對此，戶政人員坦言有疏失，會建議內政部未來取消掛失應由本人到戶政事務所，以人臉辨識方式防遭盜用。

劉先生接受《東森新聞》訪問指出，嫌犯用他掉的三張證件，去做大概10幾條案子，讓自己一直跑桃園、基隆、新北、台北警察局，去做後續處理，「他就一直以我的名義到處犯罪，心很累。」

誇張的是，嫌犯拿走身分證後，算準被害人會打電話掛失，居然直接假冒當事人，一通電話謊稱證件已經找到，要取消掛失，讓戶政人員信以為真他就是本人。

▼劉先生受訪時直呼心好累。（圖／東森新聞）

一通電話「取消掛失」證件　他遭盜用狂跑北北基桃警局：心好累。（圖／東森新聞）

劉先生表示，他覺得比較誇張的是，自己在萬華遺失，怎可能會跑到基隆做「取消遺失」，正常來說，取消遺失是不是都要聯絡本人再確認一下，結果通通沒有。

實際走訪戶政事務所，詢問如何取消掛失，戶政人員解釋，假設民眾找到身分證想撤銷，要本人親自打電話來，「我們會詢問一些問題，但如果你都答不出來，就可能不是本人」，確認是本人才能撤銷。

對於劉先生這案，戶政事務所坦言有疏失，但當時為了確認是否為本人，也詢問不少身分證上找不到的答案。不過，嫌犯是詐欺慣犯，戶政人員發現過去他用自己的本名，打去掛失再取消高達9次，要測試戶政人員會問什麼問題。

基隆中正區戶政事務所資深課員唐珺浥說，有心犯罪的人蒐集相對人的資料，就會突破他們問的相關漏洞；關於「撤銷掛失」部分，現在希望民眾能夠臨櫃用人臉辨識系統，再進一步核對身分。

▼證件遺失很麻煩。（圖／資料照）

雙證件、身分證、健保卡。（圖／ETtoday新聞雲）

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