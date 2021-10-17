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身分證掏出來！只要有「3個2」　免費吃牛排

▲▼身分證只要有3個2，免費吃牛排。（圖／攝自Facebook／春三 朝午-TreeSun）

▲身分證只要有3個2，免費吃牛排。（圖／攝自Facebook／春三 朝午-TreeSun）

記者董美琪／綜合報導

身分證活動好康又來了！台中知名早午餐店「春三朝午」推出身分證「三個2」，不需連號，就可以換牛排，立刻引起熱搜。另外「Texas Roadhouse德州鮮切牛排」連鎖餐飲店也推出持身分證等有效證件號碼含「1、0、2、5」四碼，免費兌換豬肋排。

「春三朝午」公告，10/13～11/21只要身分證有三個2，不需連號，可以換超好吃的單點嫩肩牛排，不吃牛的人還可以換其他指定餐點（需點2份主餐即贈送1盤單點牛排），許多網友熱議，17日店家還登上Google關鍵字。

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另外，連鎖餐飲店「Texas Roadhouse德州鮮切牛排」歡慶7週年也推出優惠，10/19～11/8證件號碼含1、0、2、5 四碼（四碼都要有喔），點購900以上牛排，即可免費兌換冠軍豬肋排（半排），每張證件搭配每份牛排限兌換一份，10月份生日壽星，加碼全桌飲品買一送一。（有效證件號碼含：身份證號、居留證統一編號及國內外護照號碼，數字不需排序。）

▲身分證「1025」全中豬肋排免費吃　10月壽星再享飲品買1送1。（圖／德州鮮切牛排提供）

▲身分證「1025」全中豬肋排免費吃。（圖／德州鮮切牛排提供）

台北新板希爾頓酒店也推出身分證活動，只要住宿身分證號1個數字有「5」，免費送一份早餐，退房時再加送1000元抵用劵，可在下次入住或用餐時使用。

▲新板希爾頓雙人希爾頓客房,四人房。（圖／台北新板希爾頓酒店提供）

▲新板希爾頓身分證號1個數字有「5」就有優惠。（圖／台北新板希爾頓酒店提供）

劍湖山世界10月只要身分證字號開頭有「P」、「Q」、「I」，現場購票只要299元，身分證住址為雲林縣、嘉義縣及嘉義市之民眾也可同享優惠。另外，10月壽星本人身分證件所記載國曆生日，購票時出示身分證（無身分證須同時出示健保卡及戶口名簿），門票優惠價299元。

▲▼劍湖山世界。（圖／劍湖山世界提供）

▲劍湖山世界優惠雲林縣、嘉義縣市民眾。（圖／劍湖山世界提供）

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