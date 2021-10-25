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中芯國際深圳擴廠面積約10座足球場　月產12吋晶圓4萬片

▲▼中芯國際 SMIC。（圖／CFP）

▲中芯國際深圳擴廠，12吋晶圓月產能將達4萬片。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

廣東深圳市坪山區投資推廣服務署近日公布「關於12英吋晶圓代工生產線配套廠房項目遴選方案的公示」，據該公告顯示，項目意向用地單位為中芯國際集成電路製造（深圳）有限公司，將建設12英吋晶圓代工生產線所需的大宗氣站及化學品倉庫等配套設施，總建築面積約69410平方公尺，約10座足球場大小。

▲▼中芯國際。（圖／CFP）

▲中芯國際。（圖／CFP）

《新浪財經》報導，該項目產品定位於12吋28nm及以上線寬顯示驅動芯片（晶片，下同）及電源管理芯片等，產業類型、建設內容、發展前景與深圳坪山區的定位和規劃高度契合。

項目新建大宗氣站與化學品倉庫等設施，建成後可提供生產所使用的氮氣、氧氣等大宗氣體以及酸鹼等化學品，配套月投12吋晶圓4萬片的生產能力，極大地補足深圳集成電路（積體電路，下同）製造產業鏈薄弱環節，促進深圳集成電路產業的高速發展。

據了解，深圳目前在機體電路設計產業規模和技術水準處於大陸各地領先地位，但積體電路製造產業鏈較為薄弱，相較於北京、上海等城市，深圳的機體電路製造企業數量偏少，規模也偏小。

公開資訊顯示，大陸2024年的晶片設計企業中，12吋流片需求可達到81.5萬片/月，28nm及以上線寬對應流片需求量為69.6萬片/月，12吋晶圓代工市場需求旺盛。因此，12吋晶圓代工生產線建設，成為深圳市鞏固提升積體電路產業競爭力的重點項目。

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