阿里發表「倚天710」5奈米自研CPU晶片　稱業界最強供阿里雲自用

▲阿里發表倚天710自研5奈米CPU晶片。（圖／翻攝中國新聞週刊）

記者魏有德／綜合報導

阿里巴巴集團今（19）日在2021雲棲大會上發表一款自研成功的5奈米CPU芯片（晶片）「倚天710」。阿里雲智能總裁、達摩院院長張建鋒表示，「基於阿里雲『一雲多芯』和『做深基礎』的商業策略，我們發佈倚天710，希望滿足客戶多樣性的計算需求，這款芯片不出售，主要是阿里雲自用。」

▲阿里雲智能總裁、達摩院院長張建鋒。（圖／翻攝中國新聞週刊）

據了解，這款「倚天710」CPU晶片採用的是5nm工藝，單晶片可容納600億晶體管，在晶片結構上為最新的ARMv9架構，含128核CPU，主頻最高達到3.2GHz，可同時兼顧性能及功耗。此外，在內存及接口應用，採用業界最新的DDR5、PCIE5.0等技術，可提升晶片傳輸速率。

▲倚天710CPU晶片。（圖／翻攝中國新聞週刊）

張建鋒指出，該款晶片為業界性能最強的ARM服務器晶片，性能超過業界標桿20%，能效比提升50%以上，「倚天710是阿里雲推進一雲多芯策略的重要一步，也是阿里第一顆為雲而生的CPU芯片，將在阿里雲數據中心部署應用。」

▲阿里旗下半導體公司「平頭哥」開源玄鐵RISC-V系列處理器。（圖／翻攝中國新聞週刊）

此外，張健鋒也宣布，旗下半導體公司「平頭哥」開源玄鐵RISC-V系列處理器，包括玄鐵E902、E906、C906、C910等4款量產處理器IP和基於玄鐵的多操作系統的全棧軟體及工具。

據了解，玄鐵CPU已出貨超25億顆，成為大陸應用規模最大的國產CPU，目前已被用於工業控制、車載終端、移動通信、多媒體和無線接入等領域。

