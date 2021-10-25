上市5個月賣破65萬包　《東森農場》料理包業績狂飆近3600萬元

▲《東森農場》料理包業績狂飆近3600萬元。（圖／東森農場提供）

記者黃士原／台北報導



疫情帶動宅食商機發酵，東森集團找來《料理之王》第一季的優秀廚師們，推薦代言東森農場料理之王料理包，5月上市至今僅5個月，已賣出65萬包、業績狂飆近3600萬元，成為東森自營品中，常溫調理商品的銷售冠軍。

如此佳績讓王令麟都感到驚訝地說，「台灣近兩年受到疫情影響，大家都宅在家裡，也帶動所有料理食品大賣，東森農場與《料理之王》第一屆6位選手共同推出聯名款料理包，能夠賣出好成績，我們也覺得非常訝異，未來將趁勝追擊，推出更多好產品分享給消費者，而節目能夠有長尾效應，也要感謝所有指導老師，大家一起努力讓年輕人夢想成真。」

東森購物因關懷在地農產，推出東森農場料理包，料理包也全面採用台灣優良的農特產品食材生產製造，並且擁有世界級品質FSSC22000食安保證，強調是2021年最安全、最安心、美味最滿分的料理包。東森農場料理之王聯名料理包共有6種口味，包含黑椒牛柳、和風咖哩雞、精燉豚肉、川味辣雞、義大利麵醬-蛤蜊海鮮、義大利麵醬-蕃茄蘑菇，可於東森購物全通路購買。

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而這六位料理之王主廚選手—包括了料理之王冠軍—前星洲老爺餐廳主廚陳首宏所推薦的《川味辣雞》口味料理包，陳首宏表示，東森農場X料理之王聯名的《川味辣雞》口味料理包，精選新鮮雞腿肉，以及獨家秘方川味食材，以細火精燉慢熬而成。口感鮮、辣、醇、香，清爽不油膩，輕鬆在家也可以品嚐星級餐廳大廚祕密的道地料理。

而料理之王亞軍、國際烹調藝術大賽常勝軍阮紹榮本身是中菜高手，擅長菜系為江浙菜與新中式料理，他所精心推薦的是《精燉豚肉》口味，採用精選台灣CAS標章優良豬肉，以小火慢燉，香醇入味，口感細膩，入口即化，就像是媽媽親自下廚的家常暖心好味道。

而料理之王季軍—前上海Alma西班牙米其林推薦餐廳主廚、同時也是台菜廚神阿發師之子的施捷夫推薦的則是《黑椒牛柳》口味，東森農場以特製黑胡椒醬，搭配蔬菜獨特的甘甜，牛肉鮮嫩多汁，微辣的醬汁搭配上黑胡椒的香氣，芳香四溢，是家家戶戶的下飯良伴，每一口都充滿著闔家幸福的好滋味。而人美手藝巧的香料女王黃晶晶所誠意推薦的是《和風咖哩雞》口味，以上選台灣雞腿肉與日本獨特調味技術，佐以Q脆馬鈴薯、綿密香甜的紅蘿蔔等新鮮蔬果熬煮而成。使用黃金比例的多種印度香料絕妙搭配，更添加咖哩的獨特魅力。

除了中菜、和風、川味，東森農場X料理之王聯名更推出了西式口味料理包，特地邀請到近日指導蔡英文總統做毛小孩美食的暖男私廚游星淵，他所推薦的是《番茄蘑菇義大利麵醬》，採用來自義大利的完熟蕃茄，配濃郁多汁的肉醬，再自行搭配上烹煮至AL DENTE(義大利文:嘟嘟好)的Q彈麵條，佐餐以果香濃郁、口感柔和的梅洛紅酒，在家也能輕鬆享受雙人浪漫燭光晚餐。

而人氣爆棚的異國私廚料理網紅---秘魯太泰(鄧惠文)推薦的則是《蛤蜊海鮮義大利麵醬》口味料理包，飽滿的蛤蜊與彈牙的花枝，與濃郁白醬交織出一曲和諧的美味交響樂，佐餐搭配夏多內白酒相當適合，《蛤蜊海鮮》醬料豐富鮮甜的口感，更是夏日餐桌上必不能少的歡樂好滋味。美食家王世均更大讚東森農場X料理之王聯名的料理包不僅美味、健康、安心，有東森嚴選的品質保證，爸爸們在家都可以輕鬆幾分鐘出菜，即熱即食、方便美味，省下浩浩蕩蕩出門用餐的奔波。

特別的是，從產品銷售額中分潤給共同開發料理包的6名廚師，是選秀節目從未有過的首創。王令麟提到，「《料理之王》節目不只是收視率、點閱率高，第一季與6位廚師合作的產品更是大賣，這樣的創意構想要感謝王偉忠， 因為東森有東森新媒體ETtoday以及新零售東森購物，除了做節目，也能夠賣東西，於是想到透過分潤方式，一來可以讓設計產品的年輕朋友站到前面，也可從消費者意見中持續精進、改進產品，不只有成名機會，又能獲得收入。」

王令麟表示，從聲林之王到料理之王，東森集團願意分享，為年輕人創造舞台、給予機會，只要願意付出、有所成績，可與東森集團創造共同利益；為了創新並帶來更好的產品銷售，預計9月將再推出新口味，針對第二季優秀的選手也有計畫開發料理周邊商品，要讓年輕廚師有錢賺，同時也預計明年開始在海外推廣上市，透過面向200多個國家的草莓網，讓全球華人甚至海外人士也能夠享用美味料理包，目標明年完售200萬包，創造1億金額，東森農場與東森料理食品也將持續發展，不只是6個品項，未來更將規劃開發10至30個品項。

「東森集團從台灣出發，要做全世界華人的料理之王」，王令麟霸氣宣言，未來疫情過後，於香港、深圳、上海也將舉辦全球華人的料理之王，吸引更多年輕人加入。此外，常溫料理食品市場一年產值上看12億元，且持續成長，看好料理包市場商機，東森購物推出6款料理包不僅在電視購物賣到缺貨，吸引超過2萬名東森顧客購買，另一強勢通路東森直消電商ecKare也賣出超過4萬包，王令麟預估，全年可望衝出5千萬東森農場料理包營收，再加上晶華牛肉麵、阿一鮑魚等調理食品，2021年東森購物整體料理包總業績上看5億元以上。」