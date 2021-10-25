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台中夫妻超市停車　遭控關門「撞凹隔壁車」　車主傻眼：敲不到啊

▲▼控駕駛門遭鄰車副駕撞傷，鄰車車主喊冤：敲不到啊。（圖／翻攝東森新聞）

▲控駕駛門遭鄰車副駕撞傷，鄰車車主喊冤：敲不到啊。（圖／翻攝東森新聞，下同）

記者董美琪／綜合報導

台中一名楊先生表示到超市買便當，自己白色座車車門卻被撞凹，由於當時只有一台貨車停在旁邊，懷疑對方開門撞到報案，要求6000元維修費。但貨車車主兒子調電眼發現，媽媽副駕駛座門就算全打開，也敲不到對方駕駛座車門。警方調查也表示，監視器角度的確無法證明有撞傷一事。

根據《東森新聞》報導，事發當時2輛車先後停進台中西屯區青海路二段一家連鎖超市停車格，其中貨車車上女子先下車，貨車駕駛擔心車門沒關好，又過來再開門檢查，因為這個舉動，白車車主認為，自己車門因此被撞傷，板金凹陷。

▲▼控駕駛門遭鄰車副駕撞傷，鄰車車主喊冤：敲不到啊。（圖／翻攝東森新聞）

白車楊先生指出，當時只是下車去買便當，才10分鐘後車門就凹了一個洞，當時只有這輛貨車停旁邊，因此懷疑對方夫妻前後開門3次不小心弄到。

但貨車駕駛兒子表示，因為該處是斜停的，並非平行停車，車輪擋前後不一，因此怎麼開都打不到白車前門，「因為車頭在他的前門」。此外，貨車家人認為一個凹洞維修費開價6000元，認為1000~2000元可以維修好，因此懷疑對方想敲詐。

對此，西屯所所長金桂明指出，經查監視器角度無法確認車門凹陷處，是不是旁邊那輛車所造成。

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