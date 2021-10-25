台北男求租房！自薦「愛極限運動」PO壓車照　網齊刷：一定漲租金

▲男子在臉書社團PO文求租房，並附上簡短的自我介紹及2張照片，內容引發網友熱議。（圖／翻攝自台北租屋、出租專屬社團）

網搜小組／趙蔡州報導

民眾在外面租房，希望遇到好房東，一名男網友日前在臉書發文自薦，希望在台北租到一間獨立套房或家庭式雅房，並附上簡短的自我介紹及2張照片。貼文曝光後引發網友熱烈討論，不過許多人看了照片後紛紛表示，「感覺房東會提高押金，哈哈」。

原PO在臉書社團「台北租屋、出租專屬社團」表示，他本人個性開朗活潑，喜歡戶外運動，挑戰極限及喜歡時尚的東西，並且有穩定工作，希望在台北租一間獨立套房或家庭式雅房，準備入住的只有自己，希望價格在10000元以內，要有獨立衛浴及基本傢俱，但不要凶宅及地下室。

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特別的是，他最後分享的2張照片，一張是身體傾出機車外「壓車過彎」，一張是機車行駛中，站在坐墊上方，由於行為相當危險，照片曝光後立刻引發網友熱議，許多網友說「房東這租金要高一點啊」，「這個押金可能要高點」、「租金直接收一年，避免風險」。

也有人說，「你會在室內騎車嗎」、「我覺得睡公園比較適合想挑戰極限的人」、「挑戰什麼極限，交警的極限嗎」、「我有點看不懂，你是真的要求租，還是在鬧，如果真心求租，我是佩服你啦」、「租你，房租一定漲啦，不然要直接付一年」。

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