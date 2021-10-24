碰到地震第一反應「繼續吃飯」　柯文哲：塌下來「跑也來不及」

▲柯文哲出席台北移工學校啟動記者會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

宜蘭縣24日下午1時11分發生芮氏規模6.5地震，地震深度達66.8公里，包括台北市、新北市、桃園市在內，最大震度都是4級。被問到地震當下反應為何？台北市長柯文哲直言，自己當時在吃飯，「因為塌下來跑也來不及，就繼續吃。」台灣時常有地震，地震是家常便飯。

柯文哲24日下午2時出席台北移工學校啟動記者會，被問到大地震當下反應，柯文哲先是簡短回應「吃飯。」接著現場記者追問有沒有被嚇到？柯文哲再補充，「就繼續吃，因為塌下來跑也來不及，繼續吃。」

柯文哲指出，北市已開設緊急應變中心，若有災情的話，北市消防局長吳俊鴻會隨時彙整給他，「我剛看過LINE的訊息，北市目前沒有災情。」

由於柯文哲臉書稱「花博現場民眾有點驚慌」，被問到花博接種站情況如何？柯文哲回應，不會有問題，台北市建築物面對4級地震沒有問題，颱風、地震與白蟻是台灣3大特色，台灣常常有地震，不像澳洲真的沒看過，澳洲人遇到地震會嚇到，但地震對台灣來說是家常便飯，4級地震也很常見。

不過，根據台北市消防局防災教育指引，地震來臨時，切記蹲低姿勢、保護頭部，躲到堅固桌子底下。