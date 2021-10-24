強震來襲「這樣保住小命」超重要！　一定要知道的避難3守則

▲氣象局表示，上ptt 發文，不如保護自己的頭頸部。（圖／翻攝「報地震-中央氣象局」臉書粉專）



記者許展溢／台北報導

今（24日）下午13時11分，位於宜蘭縣政府南方 22.7公里宜蘭縣南澳鄉發生芮氏規模6.5地震，不少人感受到超強搖晃，嚇得跟什麼一樣。氣象局「報地震-中央氣象局」臉書粉專提醒，「保住自己的小命」比什麼都重要！

氣象局表示，一般而言，在這短短幾秒鐘，比起費盡心思離開高樓層、上ptt發文，不如保護自己的頭頸部，尋找一個堅固的桌子躲起來，更能夠保證我們的生命安全。

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什麼時候才可以關瓦斯？

為了避免火災發生，關閉瓦斯也是相當重要的動作，然而請注意，無論是關瓦斯、關總電源、逃出大樓、帶上緊急救難包等，這些都是等到 #地震停歇時，才可以找時間完成的任務！

在地震發生的當下，請盡量不要移動，一切以安全、穩妥為重！

地震來襲別慌張！

遇到突發災難時，許多人可能會控制不了自己的情緒和行動，甚至陷入恐慌、凍結、尖叫、手足無措的困境。

平時的防災演練就是在這裡派上用場！透過防災演練，我們可以練就一身「避難功夫」，將避難三守則用力地刻入你的大腦、肌肉、骨髓，就能大大減少驚慌失措的時間。

氣象局更提醒地震來襲以下3守則一定要記住：

1.趴下（Drop）

將頭部和身體壓低。

2.掩護（Cover）

盡量用雙手或物品保護頭部與頸部，躲進堅固的桌子或其他家具下方。

3.穩住（Hold on）

雙膝跪地、雙肘觸地，雙手緊握桌腳。