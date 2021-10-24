宜蘭地震又剛好下雨！鄉民一人一句「炎P對不起」笑炸：又被證實了

▲連兩震導致瑞芳無人居住的房子坍塌。（圖／瑞芳區公所提供）



記者黃可昀／綜合報導

今天宜蘭發生規模6.5地震，各地區都明顯有感，有網友就聯想到藝人炎亞綸的「下雨地震說」，這幾天剛好都陰雨綿綿，宜蘭更是24小時雨下不停，不禁讓人懷疑地震跟下雨真的有奇妙關聯，「我就問，最近有哪次地震是沒下雨的？」

網友在PTT討論炎亞綸曾提出的「下雨地震說」，想一想發現細思極恐，「剛剛又地震啦！好巧不巧又是個下雨天」，回想這幾年的地震，幾乎都剛好會碰到下雨天，似乎地震與下雨真的存在神秘相關性。

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▲炎亞綸的下雨地震說多次出現巧合。（圖／翻攝自炎亞綸IG）



另一名網友也PO文表示，「炎亞綸都跟你們開示了幾年，你們酸了人家幾年，請大家現在立正站好一人一句，跟他道歉！」底下留言洗版，「對不起我真的不知道」、「知識型歌手是對的」、「學說被證實，又拿了金鐘，人生勝利組」、「每次地震都要道歉一次XDD」、「炎P對不起，我道歉我認錯。」

據了解，下雨地震說最早是由藝人炎亞綸2015年提出，他認為連日來的降雨會導致土壤鬆動，地質鬆軟進而引發地震，但此說法並非正式學說，也尚未有科學理論能證實，不過這幾年很多次地震都適逢下雨天，所以此說法時不時就會被網友拿出來討論。