6.5大地震！中國1地區同步狂搖　當地人嚇瘋：腿都離地了

▲6.5大地震！（圖／中央氣象局）

記者邱晟軒／綜合報導

全台狂搖！今天下午1時11分左右，宜蘭縣南澳鄉發生芮氏規模6.5有感地震，地震深度67公里。各地最大震度：宜4花4北4桃4中4投4竹4苗4彰3雲3東3嘉3高2南2屏2澎2馬1。對此，中國福建省廈門同樣也有感，當地網友嚇壞直呼，「剛剛腿都離地了！」

下午1時11分，各地最大震度為宜蘭、花蓮、新北、桃園、台北、台中、南投、新竹、基隆、苗栗、新竹4級，彰化、雲林、台東、嘉義3級，高雄、台南、屏東、澎湖2級，連江縣1級。

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▲ 地震快報。（圖／ETtoday）

1時12分又發生規模5.4地震，最大震度在宜蘭、花蓮、新北、桃園、台中、新竹、南投3級，台北、苗栗、新竹2級，基隆、雲林、嘉義1級。

然而，幾乎同一時間，中國福建省廈門、福州、泉州、莆田等地也有感，當地網友也在微博上紛紛嚇壞指出，「地震震感好明顯，我的媽，覺得我整個人都開始搖擺了」、「我以為是幻覺，灣灣地震，福建麻了」、「我以為我同事在搖桌子」、「剛剛腿都離地了！！整個人暈乎乎的」、「八閩大地震感，廈門泉州比較明顯，我家人13樓直奔樓下，希望大家平安無恙」、「超搖！受台灣地震影響？」

▼全台狂搖！中國廈門同樣也有感。（圖／翻攝自微博）