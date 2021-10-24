快訊／13：11規模6.5地震！　最大震度4級

記者陳俊宏／台北報導
地牛翻身！根據中央氣象局的地震報告，今天13時11分發生芮氏規模的有感地震，震央位於宜蘭縣南澳鄉，地震深度66.8公里，最大震度4級。
▲地震報告。（圖／氣象局）
【 第103號 #顯著有感地震 #地震報告 】
發震時間：110年10月24日13時11分34秒
震央位置：北緯24.53° 東經121.79°
震源深度：66.8公里
芮氏規模：6.5
相對位置：宜蘭縣政府南方 22.7 公里 (位於宜蘭縣南澳鄉)
各地震度級：
● 宜蘭縣地區最大震度4級
4級：武塔、蘇澳、南澳、冬山、內城、牛鬥、宜蘭市、大同、龜山島、南山、澳花
● 花蓮縣地區最大震度4級
4級：和平、太魯閣、西寶、花蓮市、銅門、鹽寮、水璉
3級：秀林、西林、磯崎、光復、紅葉
2級：富里、玉里
● 新北市地區最大震度4級
4級：烏來、雙溪、新店、五分山、新北市、五股、萬里、淡水、石門
3級：三貂角
● 桃園市地區最大震度4級
4級：三光、桃園市、中壢、新屋
● 臺北市地區最大震度4級
4級：信義區、臺北市
3級：木柵、陽明山
● 臺中市地區最大震度4級
4級：梨山、德基
3級：烏石坑、大甲、霧峰、梧棲
2級：臺中市
● 南投縣地區最大震度4級
4級：合歡山
3級：奧萬大、埔里、國姓、南投市、信義鄉、名間、竹山、玉山、日月潭
2級：魚池
● 新竹縣地區最大震度4級
4級：關西、竹東、五峰、峨眉、竹北市
● 基隆市地區最大震度4級
4級：基隆市
2級：彭佳嶼
● 苗栗縣地區最大震度4級
4級：南庄、竹南
3級：苗栗市、三義、鯉魚潭
● 新竹市地區最大震度4級
4級：新竹市
● 彰化縣地區最大震度3級
3級：彰化市、員林、大城
● 雲林縣地區最大震度3級
3級：草嶺、古坑、斗六市、土庫、麥寮、四湖、水林
● 臺東縣地區最大震度3級
3級：成功、東河
2級：海端、利稻、鹿野、長濱、池上、蘭嶼
1級：卑南、綠島、太麻里、達仁、臺東市
● 嘉義縣地區最大震度3級
3級：番路、民雄、阿里山、太保市、義竹
2級：大埔
● 嘉義市地區最大震度3級
3級：嘉義市
● 高雄市地區最大震度2級
2級：桃源、甲仙、六龜、旗山
1級：壽山、楠梓、高雄市
● 臺南市地區最大震度2級
2級：東山、楠西、善化、佳里、新化、永康、七股、臺南市
● 屏東縣地區最大震度2級
2級：九如、墾丁
1級：三地門、瑪家、屏東市、滿州、恆春、新埤、南灣、鵝鑾鼻
● 澎湖縣地區最大震度2級
2級：馬公市
1級：東吉島
● 連江縣地區最大震度1級
1級：馬祖
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