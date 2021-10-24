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京站首推線上周年慶「滿3800送400」　破千元活蝦餐「只賣1元」

▲京站推出線上週年慶先搶一波五倍券商機。（圖／業者提供）

▲京站推出線上週年慶先搶一波五倍券商機，推原價破千元活蝦餐只要1元。（圖／業者提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

五倍券上路成功催出消費者買氣，以往周年慶都在11月底至12月舉辦的京站時尚廣場，今年首度也使用線上平台舉辦「線上周年慶」先熱一波，祭出消費滿3,800元送400元抵用券，其滿千送百回饋等同實體周年慶，此外另推出周周一元搶購商品，要價1,200元的活蝦雙人餐只要1元就能買到；新光三越適逢實體周慶期間，線上skm online也推滿3,000元現折200元。

五倍券上路加上周年慶優惠，近期真的讓消費者「開始買了」，有鑒於去年三倍券買氣均集中在前三分之一的期間，搶攻首波買氣至關重要，京站時尚廣場主顧客群平均年齡較一般百貨要年輕，首次推出線上周年慶搶攻五倍券商機，從10／25至11／19，推出同周年慶優惠的滿3,800元送400元抵用券回饋。

▲京站推出線上週年慶先搶一波五倍券商機。（圖／業者提供）

▲「HeyAhh」雙人套餐，原價1270元，特價1元。（圖／業者提供）

▲京站推出線上週年慶先搶一波五倍券商機。（圖／業者提供）

▲義大利La Belle抑菌可水洗舒眠枕。（圖／業者提供）

此外，另推出線上「週週百樣商品1元搶購」活動，卡友從10／25起連續5個週一中午12點，推出百樣商品1元限量搶購優惠，包括10／25活蝦料理餐廳「HeyAhh」雙人套餐，原價1270元；11／1義大利La Belle抑菌可水洗舒眠枕，原價1680元；11／8有American Bluedeer領巾圓領上衣，原價2180元、ASICS快乾logoT，原價2180元，通通用1元就能買到。

▲京站推出線上週年慶先搶一波五倍券商機。（圖／業者提供）

▲American Bluedeer領巾圓領上衣。（圖／業者提供）

▲京站推出線上週年慶先搶一波五倍券商機。（圖／業者提供）

▲ASICS快乾logoT恤。（圖／業者提供）

而消費滿額回饋則從10／25至11／19期間，卡友在「京站LIVE購線上平台」當日累計消費滿3,800元送400元抵用券；購買3C、家電業種當日單筆消費滿1萬元送500元抵用券，滿2萬元送1,000元抵用券，Q卡友可於次日中午12點後至京站APP兌換。

新光三越部分門市也正值實體周年慶期間，推出skm online線上購物同慶優惠，10／27前全站美妝、輕奢、潮流運動、美食、美麗市場業種消費，單筆滿3,000元現折200元；單筆消費滿6,000元現折400元，最高可回饋至1,000元。

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