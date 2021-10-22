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【廣編】五倍券助攻　遠百週年慶買氣開紅盤

▲2021遠東百貨超強週年慶強檔登場，徐雪芳總經理期望搭振興五倍券帶動消費力道，遠百信義A13、板橋大遠百、遠百桃園、新竹大遠百、遠百花蓮10月21日接棒上陣開紅盤。（圖／公關提供）

▲2021遠東百貨超強週年慶強檔登場，徐雪芳總經理期望搭振興五倍券帶動消費力道，遠百信義A13、板橋大遠百、遠百桃園、新竹大遠百、遠百花蓮10月21日接棒上陣開紅盤。（圖／遠東百貨提供）

圖、文／遠東百貨提供

2021遠東百貨超強週年慶強檔登場，搭振興五倍券帶動消費力道，推出持紙本振興券全館當日單筆消費滿3,000元送2,200元優惠，遠百信義A13、板橋大遠百、遠百桃園、新竹大遠百、遠百花蓮10月21日接棒上陣，全館還有不少「振興升值五告好康」商品陣容，人氣強強滾，當日業績相較去年同期成長5%。

遠百信義A13 百萬、千萬頂級刷手現身
遠百信義A13週年慶正式開跑，VIP預購開紅盤，受到振興五倍券、國慶連假加持，看好今年國際精品消費趨勢、鞏固VVIP主顧客群，引進頂級精品Cartier打造全新「The Cartier Box」期間限定概念店、法國精品鞋品Repetto形象概念店，加上AUDEMARS PIGUET、CHANEL、Gucci Timepieces & Jewelry、Chloé、BALLY完善精品陣容，受到消費者青睞，週年慶VIP預購期間，吸引30幾位的百萬、千萬頂級刷手現身，人潮與買氣雙重爆發，可謂首戰告捷。

板橋大遠百 新北振興加倍奉還
板橋大遠百週年慶開跑，搭配振興五倍券超優回饋火力全開，百貨滿千送百、信用卡、行動支付、HAPPY GO送點數等活動，更有好禮抽獎，要讓消費者買個痛快、拿得爽快。響應參加新北市政府推出「新北振興加倍奉還」，遠百提供總價值50萬元十足抵用券作為抽獎獎品，民眾只要於新北市消費滿額即有機會抽中抵用券，在板橋大遠百、遠百板橋中山店全館消費可十足抵用，另還有發票登錄抽汽車等活動。

遠百桃園　降溫帶動寢具買起來
遠百桃園週年慶開跑，降溫及雨勢絲毫不減買氣，週年慶首日限定商品全數秒殺，寢具、家電、化妝品明星商品搭配百貨促銷及振興優惠利多民眾狂掃貨，像皇室羽毛工坊「義大利萬針繡花床組」雙人原價28,000元、優惠價只要2,999元，還有飛利浦氣炸鍋XXL高規版原價21,900元、對折價10,990元也造成瘋搶，目前國內疫情降級可在外聚餐，餐飲整體業績表現非常亮眼，首日可望帶動業績狂飆一成衝刺週年慶。

新竹大遠百　遠百花蓮　五倍券集結給力
新竹大遠百週年慶在紙本振興券五倍券的加持下，業績突破預期。預購期間紙本振興券兌回較去年7月的有近150%的成長，其中更發現家電、寢具床墊及婦嬰用品有集資合購的情況，目前以單筆3,000元紙本振興五倍券計算，贈送已達上萬筆贈出，後續在週年慶特惠組的助攻下，期望業績持續看漲。


 

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