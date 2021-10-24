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恐有雙颱！「瑪瑙」最快今生成模擬路徑曝　北北基宜大雨

天氣圖。（圖／氣象局）

▲氣象局表示，熱帶性低氣壓在關島西南方海面，向西北移動，時速8公里，有發展為輕度颱風的趨勢。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，中央氣象局今天（24日）凌晨2時資料顯示，菲律賓東方海面的擾動已增強熱帶性低氣壓，並將於今晚達颱風強度，但無侵台機率。天氣風險公司則說，菲律賓南邊群島上空也有一個熱帶擾動正在發展，今也有機會增強為熱帶低壓，甚至再進一步成颱。根據國際命名，若屆時雙颱生成，將是今年第20號颱風「瑪瑙」（Malou，澳門提供，指寶石）、第21號颱風「妮亞圖」（Nyatoh，馬來西亞提供，指樹木）。

氣象局今晨對台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣發布「大雨特報」，東北季風及華南雲雨區東移影響，今宜蘭地區、基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼北北基宜大雨特報。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局指出，今持續東北季風及華南雲雨區東移影響，水氣仍多，北台灣降雨時間較長，尤其在基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區雨勢明顯，並有局部大雨發生的機率，花東及中部山區也有局部短暫雨，其他地區雲量偏多，有零星短暫雨。

氣象局觀測，今晨全台最低溫出現在新北市石門的17.6度。氣象局說，各地早晚有涼意，北台灣低溫18、19度，其他地區低溫約21至23度，沿海空曠地區及近山區的平地溫度可能比都會區更涼些；白天新竹以北及宜蘭整天濕涼、高溫僅21到23度，苗栗及花蓮高溫24至26度，中南部及台東高溫27到30度。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局預報，周一起東北季風減弱，氣溫稍回升；周一至周六東北風影響，桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，周一北部山區亦有短暫雨，但降雨相較之前幾天逐漸趨緩，其他地區為多雲到晴，南部地區及中部山區午後有局部短暫陣雨。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，未來一周的天氣變化，由東北季風的強度及其挾帶的水氣所主導，今東北季風影響，北台濕涼，平地最低氣溫約在18度，苗栗以北、東北部及東部有局部雨，尤其北海岸、北部山區及東北部山區雨勢較大，中部以南地區愈往南影響愈輕微，仍為多雲時晴、山區有局部零星降雨的機率。

吳德榮分析，周一至周三東北季風減弱，略轉乾，氣溫逐日漸升，周一北部及東半部仍有局部短暫雨，新竹以南晴時多雲，中南部日夜溫差大；周二、周三東半部及大台北東側山區仍有局部短暫雨的機率，西半部晴朗穩定，中南部日夜溫差大；周四至周六東北季風略增強，水氣不多，東半部偶有局部短暫雨的機率，西半部晴朗穩定，些微冷空氣南下，夜間低溫略降，白天高溫變化不大。

▼吳德榮說，熱帶低壓無侵台機率。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮表示，氣象局今晨2時資料顯示，菲律賓東方海面的擾動已增強熱帶低壓，並將於今晚達颱風強度；最新歐洲模式模擬周一20時天氣圖顯示，南海亦有熱帶擾動發展；而系集模擬路徑顯示，兩者離台皆甚遠、無侵台機率，故即使未來能順利發展成颱風，也只是增添今年略為偏少的颱風生成總數（目前19個），以逼近1至10月的氣候平均值（約23個）。

天氣風險則在臉書指出，日本氣象廳於對於在關島西南方的熱帶擾動98W發布烈風警報，未來有機會增強為今年第20號颱風「瑪瑙」（Malou），後續將往日本南方海面移動再轉向東北移動，不影響台灣。

天氣風險說，另外，在菲律賓南邊群島上空也有一個熱帶擾動99W正在發展，今進入南海後也有機會增強為熱帶性低氣壓，甚至再進一步成颱；不過，距離台灣也較遠，從模式預報上來看沒有明顯水氣往北傳送的機會。若屆時成颱，將是今年第21號颱風「妮亞圖」（Nyatoh）。

▼吳德榮表示，最新歐洲模式模擬周一20時天氣圖（下圖中）顯示，菲東及南海皆有熱帶系統存在，系集模擬其路徑（下圖左、下圖右）顯示，兩者無侵台機率。（點圖可放大／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

天氣圖。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

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