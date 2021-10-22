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新南向政策新里程碑！台印簽署有機農產品同等性協議

▲▼ 有機農產品。（圖／農委會提供）

▲ 台印今天簽署有機農產品同等性協議，圖為有機農產品標章。（圖／農委會提供）

記者許敏溶／台北報導

新南向政策創新里程碑！農委會今天（22日）下午宣布，與印度達成雙邊有機同等性相互承認，未來我國與印度之間有機農產品貿易及農業合作，將可在雙邊互認共識下密切交流，開啟我國在新南向政策有機農業經貿合作新里程碑，目前還有英國、秘魯等國家正在洽談中，後續可望還有更多好消息傳出。

農委會指出，我國目前已和日本、澳洲、紐西蘭、美國及加拿大等5國完成雙邊有機同等性協議簽訂，之後受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，無法透過參與國際大型有機展售會向他國行銷我國有機農產品，但農委會仍積極以線上貿洽會方式，提供我國有機農產品業者與國外通路商產品展售及商務媒合活動平台，協助國產有機農產品外銷。

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農委會進一步表示，在與印度商工部農業暨加工食品輸出發展局經過多次諮商及實地查證訪視後，雙方終達成雙邊有機同等性共識，由我國駐印度台北經濟文化中心大使葛葆萱，與印度台北協會會長戴國瀾(Gourangalal Das)，完成交換簽署信函，未來台印兩國的有機農產品貿易及農業合作，將可在雙邊互認共識下密切交流。

農委會也強調，台印度雙邊有機同等性協議簽署，不僅建立雙方有機貿易夥伴關係，促進兩國間農業交流，穩固台印度外交關係，也可強化我國與新南向夥伴國合作關係，更有助於我國新南向政策推動。

農委會農糧署主秘陳啓榮說，透過簽署上述協議，台灣的有機農業產品在台灣認證之後，可以直接賣到上述國家，不需要再做另一次認證，同樣的，對方認證後的有機農產也可直接賣到台灣，台灣不必再一次認證，協議通過後，賣到上述六國的有機農產品價格更好，也可彰顯有機農產品的價值，而目前政府還跟英國，以及秘魯等南美洲國家洽談中，後續可望還有更多好消息宣布。

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