羅智強挺柯文哲「罵得好」　批林右昌蔡適應是基隆捷運「騙子黨」

▲羅智強力挺柯文哲轟基隆捷運是騙局。（圖／翻攝羅智強臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

交通部日前表示基隆輕軌將改為基隆捷運進行興建，遭台北市長柯文哲批評是騙局。國民黨台北市議員羅智強23日批評，總統蔡英文說4年內通車到南港的支票沒兌現，審預算的民進黨立委蔡適應、爭取預算的基隆市長林右昌該負最大的責任「騙子黨的蔡適應和林右昌，還想跟著蔡英文一起騙嗎？」。

羅智強透過臉書批評，基隆捷運騙局，柯文哲罵得好，「我要問蔡適應，你對得起基隆人嗎？」，基隆輕軌四年，騙局變成更大的騙局。

羅智強強調，前瞻預算灑錢第一炮就是80億的基隆輕軌，當時蔡英文說要4年內通車到南港，過了4年半連個影子都沒有，只討論基隆輕軌變捷運、路線也要重新規劃，難怪柯文哲會痛批「把騙局升級成更大的騙局」。

羅智強認為，過了4年半蔡英文開出的支票沒兌現，基捷預算又從80億爆增500億，一騙再騙，最可憐的就是基隆人，不要說捷運，連個輕軌都沒有。柯文哲怒轟前瞻騙局，「我想請教審預算的蔡適應、以及爭取這筆預算的林右昌」，基隆人等不到蔡英文4年通車、如今又花血汗錢追加預算，「你們兩位是否該負最大責任？」、「騙子黨的蔡適應和林右昌，還想跟著蔡英文一起騙嗎？」。