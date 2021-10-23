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陳柏惟確定打包！　鄉民曝「下一位」瑟瑟發抖：兩黨會全梭下去

▲▼台灣基進立委陳柏惟。（圖／翻攝自3Qi.tw 陳柏惟）

▲台灣基進立委陳柏惟。（圖／翻攝自3Qi.tw 陳柏惟）

記者邱晟軒／綜合報導

台灣基進立委陳柏惟罷免案今（23日）投開票，開票最新結果顯示，罷免同意票正式跨過7萬3744張罷免門檻，陳柏惟立委席位失守，罷免案宣告通過。對此，就有許多鄉民直接點名，萬華中正區無黨籍立委林昶佐恐怕也完蛋，直呼「Freddy現在瑟瑟發抖中！」

台中市第2選區的此次罷免案投票人人數總計29萬4976人，分別為沙鹿區7萬3357人、烏日區6萬1037人、大肚區4萬5309人、龍井區6萬2032人及霧峰區5萬3241人。根據陳柏惟總部統計，目前開出同意票75435票，不同意票70750票，無效票1195票，同意罷免票已達到罷免門檻，陳柏惟立委席位失守，罷免案宣告通過。

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▲▼立法院全院委員談話會 林昶佐堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲網友直指立委林昶佐恐是下一位被罷免的對象。（圖／記者屠惠剛攝）

消息曝光後，有網友就在批踢踢上指出無黨籍立法委員林昶佐將是下一位罷免目標，「陳柏惟今天這個這個投票率，看來下次林昶佐兩個黨會全梭下去，不這樣不能贏」、「林昶佐沒意外會碰到公投一起辦，門檻穩過的」、「林昶佐那個一定是整個黨投下去，因為罷昶是朱立倫在動員」、「林昶佐挫勒等」、「林昶佐：民進黨救我」、「林昶佐真的要擔心了」、「林昶佐現在瑟瑟發抖」、不過也有網友持不同意見，「刪Q會過，林昶佐不會過啦，林沒那麼好罷」。

本站日前報導，「罷免林昶佐二階連署書達3.3萬份　鍾小平：有信心通過！」內文指出，罷免林昶佐二階段連署於9日送抵台北市選舉委員會，台北市議員鍾小平跟領銜人鄭大平，一共蒐集了3萬3千份連署書，超過2萬4000份的門檻。

根據選罷法規定，在罷免案「提議」階段，提議人數門檻需達該選區1%以上；在罷免案「連署」階段，連署門檻需達該選區選舉人總數10%以上。依2020年北市第五選區選舉人數24萬4748人估計，林昶佐罷免案二階連署門檻須達當地選舉人數的10％，因此，要在60天內達到2萬4000份連署書，才能進行罷免投票，最後需獲得6.1萬張同意票，罷免案即可過關。

▼立委陳柏惟罷免案通過，支持者難過落淚。（圖／記者林敬旻攝）

▲立委陳柏惟罷免案通過，支持者難過落淚。（圖／記者林敬旻攝）

▲立委陳柏惟罷免案通過，支持者難過落淚。（圖／記者林敬旻攝）

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