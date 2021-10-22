一個台灣兩個世界？蚵仔麵線多少錢　蘇貞昌估價遠超20元

▲蘇貞昌（左）被問蚵仔麵線多少錢，與日前朱澤民（右）回答差很大。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

國內物價飆漲，主計長朱澤民日前在立法院備詢時脫口「20元蚵仔麵線」，遭批吃米不知米價，引發熱議。行政院長蘇貞昌22日赴立法院備詢時被問及一碗蚵仔麵線多少錢？直言回應「大概60元上下」，國民黨立委李貴敏隨即比讚稱讚：「沒有脫離現實」。

立法院今天上午邀請蘇貞昌進行總預算質詢，李貴敏表示，政府今年編的大內宣政策宣導費用編了20億元，比過去多了4億元，現在國債不只是債留子孫，而是「債留曾孫」，每名新生兒背債將近25萬元，難怪年輕人不敢生小孩。

李貴敏再問蘇貞昌，知不知道蚵仔麵線一碗多少錢？蘇貞昌回應，「大概60元上下」；李貴敏聞言豎起大拇指說，院長沒有脫離現實，主計長之前說一碗20元，但是沒有關係，知道錯就好了。

李貴敏追問，蘇貞昌是否知道現在菜價多少錢？蘇貞昌說，他太太都自己買菜，有時候她都會告訴自己，但沒辦法每個品項都記住；李貴敏表示，連立法院的小吃部老闆都跟她說，現在空心菜從一斤35元漲到60元，幾乎是兩倍，可是主計長卻說沒有通膨壓力，反觀央行副總裁及國外專家都說有通膨危險，究竟蘇貞昌決策是採用專家意見還是聽話的人？蘇回應，「決策都應該聽專家」，他也常常聽朱澤民的意見。