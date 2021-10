歐洲議會通過歐台政治合作報告　民進黨：德不孤必有鄰

▲民進黨發言人謝佩芬。(資料照/記者周宸亘攝)

記者呂晏慈/台北報導

歐洲議會21日通過「歐盟-台灣政治關係暨合作」(EU-Taiwan Political Relations and Cooperation)報告,呼籲歐盟提升與台灣關係,民進黨發言人謝佩芬22日表示,民進黨表達誠摯感謝。此為歐洲議會首次針對台歐關係撰擬的官方文件,代表歐洲民意普遍支持提升雙邊關係,象徵台歐關係重大突破。

謝佩芬說,在歐洲議會投票時,580票贊成、26票反對、66票棄權,以極為懸殊差距表決通過本報告案,其中針對加強台灣與歐盟雙邊關係提出30多項具體建議,並建議歐盟將「歐洲經貿辦事處」(European Economic and Trade Office in Taipei)更名為「歐盟駐台辦事處」(EU Office in Taiwan),可見歐洲議會對深化雙邊關係的高度重視。

歐洲議會同時嚴正關切中國持續對台灣的軍事威脅,呼籲中國立刻停止侵擾行徑。瑞典籍歐洲議員殷契爾(Evin Incir)更直言收到中國駐瑞典大使館的威脅信,要求她撤回對本報告案的支持,但她表示自己捍衛民主和自由的信念很明確。對此,謝佩芬說,歐洲議會成員不懼中國施壓、堅定支持台灣之舉,民進黨深表感動與感謝。歐洲議會成員支持台灣的堅定勇氣,彰顯雙方對民主、自由價值的堅持,讓我們團結在一起,面對威脅與挑戰。

謝佩芬強調,「德不孤,必有鄰」,台灣在政治民主、防疫及經濟等各方面的表現,獲得理念相近國家的認同與支持,歐洲議會此份報告更創下歐洲民意力挺台灣民主的重要里程碑。民進黨非常珍惜歐洲議會的支持與友誼,將在這個基礎上繼續努力,讓台灣成為歐盟在印太地區不可或缺的經貿、安全及價值夥伴。