「基隆人應該憤怒！」路線6年5變　柯文哲再轟基隆捷運是騙局

▲柯文哲再度痛斥基隆捷運是一場騙局，直言基隆人應該感到憤怒。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

交通部21日表示，當年宣布耗資82億興建的基隆輕軌，將改為基隆捷運進行興建，預算也拉高到425億規模，還將與台鐵脫鉤。對此，22日在記者會上痛斥騙局的柯文哲，今在於臉書批評，從基隆快鐵到輕軌到捷運，路線6年5變，「基隆人應該憤怒」。

柯文哲23日在臉書上指出，指4年前，蔡英文總統隆重宣布斥資80億蓋基隆輕軌，4年通車到南港，是前瞻計劃第一炮，「我們會善用台鐵的路軌，行駛最先進的輕軌捷運，提出具體的推動時間表，未來每三個月檢查進度…」還標榜是國內首創的輕軌系統。

如今4年半過去了，基隆輕軌沒有開工，改名基隆捷運，經費暴增到400億以上，而且路線要變，這意味可行性評估和環評都要重做，打掉重練。

柯文哲說，基隆人應該憤怒，從基隆快鐵到輕軌到捷運，路線6年5變，交通部 還說是跟台北、新北、基隆三位市長討論完的結果，不負責任又不敢承擔。我要請問交通部：不管是輕軌或捷運，最重要的八堵到基隆路段，到底要共軌或分開？如果不共軌，哪裡來空間再蓋軌道？

柯文哲表示，蔡總統4年半前公開表示，行政院和交通部要針對系統、車站及後續營運，提出更詳細更具體的時間表，每三個月檢查進度，所以算一算，現在應該已經有18次，報告在哪裡？用4年半，把騙局升級成更大的騙局。