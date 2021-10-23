陳柏惟2020獲11萬2839票勝選立委　今遭7萬7899同意票罷免

▲台中市第二選區、陳柏惟罷免案投票結果。（圖／台中市選委會）



記者蔡文鈴／綜合報導

台灣基進黨立委陳柏惟2020年在台中第二選區拿下11萬2839票勝選立委，打破顏家的不敗紀錄。不過，上任一年多卻因兩岸議題、萊豬等發言爭議遭提起罷免。這次的罷免投票於10月23日舉行，台中市選委會晚間公布投票結果，同意票7萬7899張、不同意票7萬3433張，投票率51.72%，陳柏惟遭罷免成功。

陳柏惟2020年在台中市第二選區獲得11萬2839票、得票率51.15％，順利當選立委，各選區得票數都超過50％，沙鹿區2萬7863票、烏日區2萬4079票、大肚區1萬7207票、龍井區2萬2900票、霧峰區2萬0790票。

這次陳柏惟罷免案投票結果出爐，沙鹿區同意票1萬9922張、不同意票1萬7760張；烏日區同意票1萬5375張、不同意票1萬6037張；大肚區同意票1萬2522張、不同意票1萬1340張；龍井區同意票1萬6337張、不同意票1萬4873張；霧峰區同意票1萬3743張、不同意票1萬3513張。

陳柏惟罷免案通過，依法選委會須在7日內公告罷免投票結果，並在三個月內完成補選投票。罷免案通過者，被罷免人應自公告之日起，解除職務。

被罷免人自解除職務之日起，四年內不得為同一公職人員候選人。若罷免案未通過，在該被罷免人之任期內，不得對其再為罷免案之提議。

▲陳柏惟向支持者鞠躬道謝。（圖／記者林敬旻攝）



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